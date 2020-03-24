2020-03-24T16:49:28+03:00
Общество

В Умбе бездомная собака укусила за лицо мальчика, а виноватой оказалась районная администрация

Прокуратура выяснила, что у Терского района нет контракта на отлов безнадзорных животных
Елена МОЛОДЦОВА
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В Умбе некому ловить собак.В Умбе некому ловить собак.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Проблема с бездомными собаками в Мурманской области была, есть и, кажется, будет. По крайней мере, сообщения о нападении животных на детей приходят регулярно. Не миновала эта беда и Терский район.

- 5 февраля бабушка с 5-летним внуком гуляла на детской площадке за Домом культуры в Умбе. Женщина отвернулась буквально на секунду, и в этот момент бездомная собака укусила мальчика за лицо. Ребенка пришлось отвезти в больницу, - рассказывает старший помощник прокурора Мурманской области Анжелика Черногубова.

О случившемся медики проинформировали правоохранительные органы, а те провели проверку и выяснили, что несчастный случай произошел по вине администрации Терского района.

- Дело в том, что 7 ноября 2019 года муниципалитет заключил контракт с коммерческой организацией на оказание услуг по отлову и содержанию безнадзорных животных в Умбе. Однако 25 декабря договор был расторгнут по соглашению сторон, - объясняет Анжелика Черногубова.

Новый тендер администрация разместила только 10 марта 2020 года. Правда, контракт пока еще ни с кем не заключили. Такое халатное отношение к вопросу безопасности жителей Терского района нарушает их права, посчитали в прокуратуре, и вынесли администрации представление устранить допущенные нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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