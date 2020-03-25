2020-03-25T09:55:07+03:00
Общество

Выгодные условия на покупку автомобилей SKODA в марте в Север-Авто

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С приходом весны автосалон Север-Авто, официальный дилер автомобилей ŠKODA в городе Мурманске порадует северян привлекательными условиями на покупку автомобилей марки.

Для первых покупателей ŠKODA KAROQ объявлена выгода до 105 685 рублей*. Увеличилась выгода при приобретении OCTAVIA и SUPERB – до 195 500 рублей** и до 300 000 рублей*** соответственно. Семейный внедорожник KODIAQ позволит сэкономить до 235 800 рублей****, а лифтбек RAPID – до 153 100 рублей*****. В марте в Север-Авто продолжает действовать программа Утилизация/Трейд-ин, в которой участвует весь модельный ряд марки 2019 года выпуска. Максимальная выгода составит до 115 000 рублей****** в зависимости от сдаваемого автомобиля.

В дилерском центре Север-Авто действует акция для новых водителей, которые сдали на права. При предъявлении прав вам полагается бонус на приобретение нового автомобиля или автомобиля с пробегом. Условия акции девствуют в течении 3-х месяцев послу получения прав.

Условия акций не суммируются с другими акциями автосалона Север-Авто и выгодой по дисконтной программе автосалона. Информация не является публичной офертой. Подробные условия уточняйте у менеджеров отдела продаж автосалона Север-Авто и на сайте www.sevavto.ru.

Записаться на тест-драйв автомобилей ŠKODA можно по телефону автосалона Север-Авто (88152) 554-207 или у администратора по адресу г. Мурманск, ул. Марата, д. 1.

*Выгода до 105 685р. достигается при покупки модели ŠKODA KAROQ в комплектации Ambition с пакетами WR2 и PLA. Срок предложения с 1 по 31 марта 2020 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж Север-Авто.

** Выгода до 195 500р. достигается при покупки модели ŠKODA OCTAVIA в комплектации Ambition с пакетами WE8 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачёт стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 31 марта 2020 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж Север-Авто.

*** Выгода до 235 800р. достигается при покупки модели ŠKODA SUPERB 2019 года выпуска при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачёт стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 31 марта 2020 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж Север-Авто.

**** Выгода до 195 500р. достигается при покупки модели ŠKODA KODIAQ в комплектации Ambition с пакетами WH1 и WE7 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачёт стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 31 марта 2020 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж Север-Авто.

***** Выгода до 153 100р. достигается при покупки модели ŠKODA KODIAQ в комплектации Ambition с пакетом WE7 при условии сдачи своего автомобиля по системе трейд-ин (приобретение автомобиля с принятием в зачёт стоимости прежнего автомобиля). Срок предложения с 1 по 31 марта 2020 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж Север-Авто.

******Выгода до 115 000 рублей достигается при условии сдачи автомобиля ŠKODA или FORD и покупки автомобиля ŠKODA KODIAQ CKD. Сдаваемые автомобили должны быть в собственности не менее 6 месяцев для программы Трейд-ин и не менее 12 месяцев для программы утилизации. Срок предложения с 1 по 31 марта 2020 года. Количество автомобилей ограничено. Подробности у менеджеров отдела продаж Север-Авто.

ИСТОЧНИК KP.RU

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