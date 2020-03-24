Коронавирус в Мурманской области, новости на 24 марта 2020 года: 1090 человек на самоизоляции
Коронавирус принес в жизнь северян, даже и вообще всей планеты, массу хлопот. Пандемия заставляет закрываться многие культурные заведения, школы, университеты, суды. В Мурманской области пока что подтвержден один случай заболевания COVID-19. Напомним, его обнаружили у ирландца, приехавшего в заполярную столицу на шахматный турнир. А вот количество северян, отправленных на домашний карантин, за три дня увеличилось на 377 человек.
- По состоянию на 24 марта 47 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям и 81 человек - на обсервации. 1090 человек находится на самоизоляции, - сообщили в оперативном штабе при региональном правительстве.
За прошедшие сутки с обсервации сняли 10 человек, а одного – госпиталировали.
Напомним: из-за распространения коронавируса всех жителей Мурманской области, вернувшихся из-за границы, отправляют на двухнедельный карантин.
Фото: правительство Мурманской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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