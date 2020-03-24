Коронавирус в Мурманской области, новости на 24 марта 2020 года: 1090 человек на самоизоляции

24 Март 2020 2020-03-24T12:31:09+03:00

За три последних дня на карантин отправились еще 377 человек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Положительный результат на коронавирус в Заполярье все еще один

Изменить размер текста: A A

Коронавирус принес в жизнь северян, даже и вообще всей планеты, массу хлопот. Пандемия заставляет закрываться многие культурные заведения, школы, университеты, суды. В Мурманской области пока что подтвержден один случай заболевания COVID-19. Напомним, его обнаружили у ирландца, приехавшего в заполярную столицу на шахматный турнир. А вот количество северян, отправленных на домашний карантин, за три дня увеличилось на 377 человек.

- По состоянию на 24 марта 47 человек находятся на стационарном лечении ОРВИ по эпидемиологическим показаниям и 81 человек - на обсервации. 1090 человек находится на самоизоляции, - сообщили в оперативном штабе при региональном правительстве.

За прошедшие сутки с обсервации сняли 10 человек, а одного – госпиталировали.

Напомним: из-за распространения коронавируса всех жителей Мурманской области, вернувшихся из-за границы, отправляют на двухнедельный карантин.

Фото: правительство Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Мурманскую область ограничили въезд иностранцев через Лотту, Саллу и Борисоглебск. Из-за коронавируса финнам и норвежцам придется пока отказать от поездок в Заполярье (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU