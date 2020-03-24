Андрей Чибис: Любительский лов краба в Мурманской области начнется в 2021 году

24 Март 2020 2020-03-24T11:52:29+03:00

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Еще прошлым летом в правительстве Мурманской области стали прорабатывать вопрос, как разрешить в регионе любительский лов краба. В наших морях живут два вида: камчатский и опалио, иногда членистоногих так много, что они буквально оставляют за собой безжизненное дно, съедая все на своем пути. Казалось бы, лови и радуйся - да закон не велит, посчитают браконьером.

Андрей Чибис, еще даже не став губернатором, решил сдвинуть этот камень. В правительстве идею поддержали, в том числе и на бумаге. В начале этого года в Заполярье стали обсуждать конкретные места, где можно будет ловить краба.

Таких предложили шесть: на мысе Святой Нос в районе ЗАТО Островной, в районе Кольского залива, у губы Печенга, в юго-восточной части полуострова Рыбачий и два участка в районе Териберки. Но когда же от слов перейдем к делу?

- Тема актуальна. Мы добились разрешения правительства. Распоряжение вышло, процедура отбора участков запущена. Спасибо всем за активный выбор мест, понятно, что они определяются с учетом разных ограничений, безопасностью нашей страны – не на всем побережье мы можем разрешить лов краба. В ближайшие две недели мы окончательно определим эти участки. Запустим процедуру соответствующих закреплений. С 2021 года, раньше не позволяет законодательство, полностью заработает механизм любительского лова, - пояснил во время "Прямой лини" Андрей Чибис.

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