Андрей Чибис: Любительский лов краба в Мурманской области начнется в 2021 году
Еще прошлым летом в правительстве Мурманской области стали прорабатывать вопрос, как разрешить в регионе любительский лов краба. В наших морях живут два вида: камчатский и опалио, иногда членистоногих так много, что они буквально оставляют за собой безжизненное дно, съедая все на своем пути. Казалось бы, лови и радуйся - да закон не велит, посчитают браконьером.
Андрей Чибис, еще даже не став губернатором, решил сдвинуть этот камень. В правительстве идею поддержали, в том числе и на бумаге. В начале этого года в Заполярье стали обсуждать конкретные места, где можно будет ловить краба.
Таких предложили шесть: на мысе Святой Нос в районе ЗАТО Островной, в районе Кольского залива, у губы Печенга, в юго-восточной части полуострова Рыбачий и два участка в районе Териберки. Но когда же от слов перейдем к делу?
- Тема актуальна. Мы добились разрешения правительства. Распоряжение вышло, процедура отбора участков запущена. Спасибо всем за активный выбор мест, понятно, что они определяются с учетом разных ограничений, безопасностью нашей страны – не на всем побережье мы можем разрешить лов краба. В ближайшие две недели мы окончательно определим эти участки. Запустим процедуру соответствующих закреплений. С 2021 года, раньше не позволяет законодательство, полностью заработает механизм любительского лова, - пояснил во время "Прямой лини" Андрей Чибис.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
За 77 крабов каждого их трех браконьеров из Никеля оштрафовали на 100 тысяч рублей. Любителям деликатеса предстоит возместить ущерб государству почти в один миллион рублей (Подробности)
Андрей Чибис: "В маленькие населенные пункты Мурманской области крабом и природой будут привлекать туристов". Врио губернатора рассказал, как будет бороться с оттоком населения из глубинки (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU