2020-03-24T11:52:29+03:00
Рыбалка

Андрей Чибис: Любительский лов краба в Мурманской области начнется в 2021 году

Через две недели станет известно, какие участки выделят рыбакам
Мария ПАШЕНКОВА
Поделиться:
С 2021 года в Мурманской области начнется любительский лов краба. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому районуС 2021 года в Мурманской области начнется любительский лов краба. Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по западному арктическому району
Изменить размер текста:

Еще прошлым летом в правительстве Мурманской области стали прорабатывать вопрос, как разрешить в регионе любительский лов краба. В наших морях живут два вида: камчатский и опалио, иногда членистоногих так много, что они буквально оставляют за собой безжизненное дно, съедая все на своем пути. Казалось бы, лови и радуйся - да закон не велит, посчитают браконьером.

Андрей Чибис, еще даже не став губернатором, решил сдвинуть этот камень. В правительстве идею поддержали, в том числе и на бумаге. В начале этого года в Заполярье стали обсуждать конкретные места, где можно будет ловить краба.

Таких предложили шесть: на мысе Святой Нос в районе ЗАТО Островной, в районе Кольского залива, у губы Печенга, в юго-восточной части полуострова Рыбачий и два участка в районе Териберки. Но когда же от слов перейдем к делу?

- Тема актуальна. Мы добились разрешения правительства. Распоряжение вышло, процедура отбора участков запущена. Спасибо всем за активный выбор мест, понятно, что они определяются с учетом разных ограничений, безопасностью нашей страны – не на всем побережье мы можем разрешить лов краба. В ближайшие две недели мы окончательно определим эти участки. Запустим процедуру соответствующих закреплений. С 2021 года, раньше не позволяет законодательство, полностью заработает механизм любительского лова, - пояснил во время "Прямой лини" Андрей Чибис.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

За 77 крабов каждого их трех браконьеров из Никеля оштрафовали на 100 тысяч рублей. Любителям деликатеса предстоит возместить ущерб государству почти в один миллион рублей (Подробности)

Андрей Чибис: "В маленькие населенные пункты Мурманской области крабом и природой будут привлекать туристов". Врио губернатора рассказал, как будет бороться с оттоком населения из глубинки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Умбе бездомная собака укусила за лицо мальчика, а виноватой оказалась районная администрация
Жительница Мурманска выиграла в лотерею загородный дом за 600 тысяч рублей
Андрей Чибис: Детские сады в Мурманской области из-за коронавируса закрывать не будем
Режим повышенной готовности в Мурманской области из-за коронавируса: закрываются горнолыжные трассы, запрещены кальяны
Коронавирус в Мурманской области, новости на 24 марта 2020 года: 1090 человек на самоизоляции
Андрей Чибис: Любительский лов краба в Мурманской области начнется в 2021 году
Житель Санкт-Петербурга снял клип о красотах Териберки с дрона
С 1 апреля школы Мурманской области готовятся перейти на дистанционное обучение
Из снежного плена дороги на Териберку спасли восемь человек
35-летняя жительница Умбы пойдет под суд за то, что пять раз ударила знакомого ножом в шею
В Мурманской области не будут бороться с коронавирусом колокольным звоном
В Мурманской области потеплеет до +6 градусов
МегаФон развивает дистрибуцию сим-карт в онлайн-каналах
Половина кинотеатров Мурманска закрывается из-за коронавируса
В Мурманске нашли фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны
Губернатор Мурманской области проведет прямую линию в соцсетях
В Апатитах на любителей жарить шашлыки на улице вызвали полицию
В Снежногорске кошка залезла в электрощитовую и оставила без света 609 человек
Международный фестиваль «Птица Баренц» переносится на осень из-за коронавируса
В Мурманской области из-за коронавируса подросткам запретили собираться группами в торгово-развлекательных центрах
Мурманские кинотеатры продолжают работать, несмотря на коронавирус
В Зеленоборском нашли труп мужчины под автомобилем
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов
В Мурманске пропала 39-летняя женщина в черных брюках-клеш
Из-за двухметровых сугробов у пешеходных переходов в Апатитах и Мончегорске стали чаще сбивать людей
В Мурманске странная женщина украла собаку