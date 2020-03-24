Из-за коронавируса бездомные в Мурманске не лишатся горячих обедов

24 Март 2020 2020-03-24T15:02:10+03:00

Людей попросят не стоять близко друг к другу и подходить за своими порциями не больше чем по 10 человек [видео]

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Из-за пандемии COVID-19 в Мурманской области постепенно переходят на удаленную работу многие учреждения и организации, а массовые мероприятия численностью больше 50 человек и вовсе попали под запрет. Но если без флешмобов и культурных событий еще как-то можно обойтись, то вот бездомным без благотворительных горячих обедов придется худо.

А, между тем, общественная организация помощи бездомным «Улица» уже приняла решение отказаться от личного приема граждан и проводить консультации по телефону 8-921-287-87-77.

- Горячее питание мы решили все-таки сохранить, поскольку это срочная и крайне необходимая помощь для людей и, к тому же, в каждом пункте питания приходит гораздо меньше людей, чем ограничено мерами – не больше 20-30 человек. Волонтеры же всегда раздают еду в спецодежде, перчатках и масках, - рассказал Валерий Бабурин, председатель «Улицы».

Приняли меры предосторожности и в благотворительном фонде «Добрый мир». Волонтеров снабдили масками и антисептиками.

- Всех приходящих каждое воскресенье на точки раздач будем распределять по времени во избежание скопления людей более 10 человек. Также рекомендуем им находиться друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метров от окружающих людей. За порядком будет наблюдать специально выделенный волонтер, - отметил руководитель фонда «Добрый мир» Алексей Пенкин.

В Мурманске не отменят горячие обеды для бездомных из-за коронавируса.Автор: "Добрый мир"

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