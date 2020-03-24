С 1 апреля школы Мурманской области готовятся перейти на дистанционное обучение

24 Март 2020 2020-03-24T10:15:45+03:00

Школьникам надо готовиться к тому. что учителей они будут видеть виртуально. Фото: Анна МАРТЫНОВА

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Каникулы у школьников должны были начаться в апреле, но ситуация с коронавирусом внесла свои коррективы: ребята в Мурманской области отправили на внеплановый отдых 17 марта. Продлится он до 31 марта, однако и потом ребятам не придется возвращаться за парты в классах.

- С 1 апреля мы готовимся переходить на дистанционное обучение с учетом того, что школы точно будут закрыты до 12 апреля. Неделю мы отрабатываем вопросы, откровенно скажу, что в отличие от Москвы наши учебные учреждении столкнулись с определенными сложностями, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

К слову, сроки сдачи единого государственного экзамена (ЕГЭ) участниками досрочного периода перенесены на основной период. Заявления от участников, планировавших участие в ЕГЭ в досрочном периоде, на перенос экзаменов на основной период в регионе будут приниматься на пунктах регистрации выпускников прошлых лет.

- При наличии уважительной причины, подтвержденной документально, или совпадении выбранных предметов в один день можно обратиться в государственную экзаменационную комиссию Мурманской области с ходатайством о рассмотрении возможности перенесения ЕГЭ по отдельным предметам на основные сроки, – подчеркнула министр образования и науки региона Анна Головина.

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