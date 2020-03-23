В Мурманской области потеплеет до +6 градусов

23 Март 2020 2020-03-23T18:02:43+03:00

Солнышко будет светить в ближайшие дни как можно чаще

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Настоящая весна потихоньку наступает в Мурманской области. Причем даже в марте, который жители Заполярья уже давно считают за четвертый зимний месяц.

- 24 марта в Кольском крае ожидается облачная с прояснениями погода. Местами небольшие осадки. Ветер юго-западный умеренный, в отдельных районах сильный. Температура воздуха ночью от +1 до - 4, днем до +6. На дорогах - гололедица, - рассказали синоптики мурманского гидрометцентра.

Как сообщают в паблике «Погода в Мурманске», теплые воздушные массы приехали к нам в область благодаря циклону. Что действительно радует, в ближайшие дни солнышко будет выглядывать в Заполярье довольно часто.

- Такая плюсовая температура больше свойственна для второй половины апреля, когда в регионе по норме начинается метеорологическая весна - устойчивый переход среднесуточной температуры через 0. Но, видимо, нам повезло в этом году пораньше, - отметили в сообществе.

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ИСТОЧНИК KP.RU