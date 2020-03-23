Губернатор Мурманской области проведет прямую линию в соцсетях
Ровно год назад, 23 марта, Андрей Чибис сменил у руля правительства Мурманской области Марину Ковтун. За это время было многое сделано,. хотя северяне смогут сказать, а что и не сделал новый глава региона.
Какая работа проведена, а какая, так сказать, пока в уме, Андрей Владимирович расскажет во время виртуальной встречи.
- За это время Заполярье стало для меня и моей семьи домом, а жители Кольского полуострова — очень важными людьми. Я искренне хочу и делаю все, чтобы жизнь на Севере становилась лучше. Надеюсь, что вы это замечаете и чувствуете. Из-за ситуации с коронавирусом решил не проводить большую пресс-конференцию, а пообщаться с вами лично. Поэтому сегодня приглашаю всех поговорить о самом важном в прямом эфире, - обратился к северянам Андрей Чибис.
Эфир начнется в 19.00 23 марта.
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