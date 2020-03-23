2020-03-23T16:26:37+03:00
Политика

Губернатор Мурманской области проведет прямую линию в соцсетях

Андрей Чибис - год у руля региона
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Андрей Чибис уже год руководит правительством региона. Фото: правительство Мурманской областиАндрей Чибис уже год руководит правительством региона. Фото: правительство Мурманской области
Изменить размер текста:

Ровно год назад, 23 марта, Андрей Чибис сменил у руля правительства Мурманской области Марину Ковтун. За это время было многое сделано,. хотя северяне смогут сказать, а что и не сделал новый глава региона.

Какая работа проведена, а какая, так сказать, пока в уме, Андрей Владимирович расскажет во время виртуальной встречи.

- За это время Заполярье стало для меня и моей семьи домом, а жители Кольского полуострова — очень важными людьми. Я искренне хочу и делаю все, чтобы жизнь на Севере становилась лучше. Надеюсь, что вы это замечаете и чувствуете. Из-за ситуации с коронавирусом решил не проводить большую пресс-конференцию, а пообщаться с вами лично. Поэтому сегодня приглашаю всех поговорить о самом важном в прямом эфире, - обратился к северянам Андрей Чибис.

Эфир начнется в 19.00 23 марта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Губернатор Мурманской области отмечает день рождения. Андрею Чибису - 41 год (Подробности)

«Не смог проехать мимо»: Андрей Чибис подарил розы мурманчанкам, стоящим на остановке. Глава региона объехал все министерства и поздравил их прекрасных представительниц с наступающим 8 Марта [видео] (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Половина кинотеатров Мурманска закрывается из-за коронавируса
В Мурманске нашли фугасную бомбу времен Великой Отечественной войны
Губернатор Мурманской области проведет прямую линию в соцсетях
В Апатитах на любителей жарить шашлыки на улице вызвали полицию
В Снежногорске кошка залезла в электрощитовую и оставила без света 609 человек
Международный фестиваль «Птица Баренц» переносится на осень из-за коронавируса
В Мурманской области из-за коронавируса подросткам запретили собираться группами в торгово-развлекательных центрах
Мурманские кинотеатры продолжают работать, несмотря на коронавирус
В Зеленоборском нашли труп мужчины под автомобилем
Tele2 сделала бесплатными мессенджеры для заблокированных за рубежом абонентов
В Мурманске пропала 39-летняя женщина в черных брюках-клеш
Из-за двухметровых сугробов у пешеходных переходов в Апатитах и Мончегорске стали чаще сбивать людей
В Мурманске странная женщина украла собаку