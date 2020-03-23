Губернатор Мурманской области проведет прямую линию в соцсетях

23 Март 2020 2020-03-23T16:26:37+03:00

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Ровно год назад, 23 марта, Андрей Чибис сменил у руля правительства Мурманской области Марину Ковтун. За это время было многое сделано,. хотя северяне смогут сказать, а что и не сделал новый глава региона.

Какая работа проведена, а какая, так сказать, пока в уме, Андрей Владимирович расскажет во время виртуальной встречи.

- За это время Заполярье стало для меня и моей семьи домом, а жители Кольского полуострова — очень важными людьми. Я искренне хочу и делаю все, чтобы жизнь на Севере становилась лучше. Надеюсь, что вы это замечаете и чувствуете. Из-за ситуации с коронавирусом решил не проводить большую пресс-конференцию, а пообщаться с вами лично. Поэтому сегодня приглашаю всех поговорить о самом важном в прямом эфире, - обратился к северянам Андрей Чибис.

Эфир начнется в 19.00 23 марта.

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