35-летняя жительница Умбы пойдет под суд за то, что пять раз ударила знакомого ножом в шею

24 Март 2020 2020-03-24T09:13:10+03:00

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Ох, и нежные женщины пошли в последнее время: ни о чем и попросить нельзя, сразу за нож хватаются. Жертвой именно такой северянки и стал 32- летний житель Умбы.

Напомним: конфликт между пьяным мужчиной и его не менее нетрезвой 35-летней знакомой произошел вечером 27 декабря. Северянин попросил приготовить свою подругу ужин, но сделал это слишком грубо. Женщина схватила нож и пять раз ударила своего голодного обидчика в шею. Раненный мужчина выбежал на улицу и умер в сугробе от кровопотери. Погибшего земляка нашел случайный прохожий.

- По ходатайству следователя обвиняемая была заключена под стражу. Под весом собранных доказательств свою вину она признала полностью. Уголовное дело, возбужденное по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» с обвинительным заключением направлено в суд. Жительнице Умбы грозит до 15 лет лишения свободы, - сообщила старший помощник руководителя следственного комитета по Мурманской области Наталия Тростина.

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