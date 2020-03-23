В Апатитах на любителей жарить шашлыки на улице вызвали полицию

23 Март 2020 2020-03-23T16:11:18+03:00

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Вкусного, сочного мяса, пожаренного с дымком на мангале, хочется многим. Но разводить костры, дабы полакомиться шашлыками, лучше всего на природе с особой осторожностью, за городом, но никак не рядом с припаркованными машинами и жилыми домами. Тем не менее, гости из соседних стран решили пренебречь правилами безопасности ради праздника живота.

- Вечером 21 марта на улице Дзержинского, 58 в Апатитах братья из ближнего зарубежья жарят шашлык прямо возле забора школы искусств рядом с припаркованными машинами. Полиция приехала, но ребята пока не дожарили мясо не ушли, - поделилась увиденным в паблике «Кольский Север| Апатиты Мурманск Хибины» местная жительница Ирина Пимкина.

Как рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России, стражи порядка только проверили документы у нарушителей, а информацию об этом инциденте передали в пожарный надзор Апатитов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/768217" frameborder="0"></iframe> В Апатитах жарят шашлыки на улице.Автор: Ирина Пимкина

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