В Апатитах на любителей жарить шашлыки на улице вызвали полицию
Вкусного, сочного мяса, пожаренного с дымком на мангале, хочется многим. Но разводить костры, дабы полакомиться шашлыками, лучше всего на природе с особой осторожностью, за городом, но никак не рядом с припаркованными машинами и жилыми домами. Тем не менее, гости из соседних стран решили пренебречь правилами безопасности ради праздника живота.
- Вечером 21 марта на улице Дзержинского, 58 в Апатитах братья из ближнего зарубежья жарят шашлык прямо возле забора школы искусств рядом с припаркованными машинами. Полиция приехала, но ребята пока не дожарили мясо не ушли, - поделилась увиденным в паблике «Кольский Север| Апатиты Мурманск Хибины» местная жительница Ирина Пимкина.
Как рассказали «КП» в пресс-службе УМВД России, стражи порядка только проверили документы у нарушителей, а информацию об этом инциденте передали в пожарный надзор Апатитов.
В Апатитах жарят шашлыки на улице.Автор: Ирина Пимкина
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Жители Мурманской области стали больше доверять полиции. Этот показатель в нашем регионе превышает общероссийский (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU