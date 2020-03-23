В Снежногорске кошка залезла в электрощитовую и оставила без света 609 человек

23 Март 2020 2020-03-23T15:47:25+03:00

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Братья наши меньшие, оставленные без присмотра, могут натворить дел. Так, в ЗАТО Александровск кошка обесточила 4 дома. Утром 23 марта через диспетчера службы "112" поступил сигнал о сильном задымлении и отключении света в подъезде дома №3 на улице Победы в Снежногорске. Как сообщили «КП» в МЧС, без света остались 609 человек.

- Причиной аварии послужило короткое замыкание в электрощитовой. Восстановление ожидается сегодня, 23 марта, к 17.00. Всего 609 человек, - рассказали в «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Судьба кошки не известна: уточнить, выжила ли она не смогли ни огнеборцы, ни отвечающие за дом.

Напомним: в ноябре прошлого года благодаря короткому замыканию в Кировске обнаружили труп, спустя трое суток после смерти. Первой версией гибели был пожар, однако информацию опровергли.

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ИСТОЧНИК KP.RU