В Снежногорске кошка залезла в электрощитовую и оставила без света 609 человек
Братья наши меньшие, оставленные без присмотра, могут натворить дел. Так, в ЗАТО Александровск кошка обесточила 4 дома. Утром 23 марта через диспетчера службы "112" поступил сигнал о сильном задымлении и отключении света в подъезде дома №3 на улице Победы в Снежногорске. Как сообщили «КП» в МЧС, без света остались 609 человек.
- Причиной аварии послужило короткое замыкание в электрощитовой. Восстановление ожидается сегодня, 23 марта, к 17.00. Всего 609 человек, - рассказали в «Комсомолке» в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.
Судьба кошки не известна: уточнить, выжила ли она не смогли ни огнеборцы, ни отвечающие за дом.
Напомним: в ноябре прошлого года благодаря короткому замыканию в Кировске обнаружили труп, спустя трое суток после смерти. Первой версией гибели был пожар, однако информацию опровергли.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В Мурманске странная женщина украла собаку. Лину вернули хозяевам благодаря репостам [видео] (Подробности)
В Мурманске хозяева оставили кошку и таксу на растерзание псам. Мурлыка погибла, а собаку удалось спасти (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU