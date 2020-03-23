Международный фестиваль «Птица Баренц» переносится на осень из-за коронавируса

23 Март 2020 2020-03-23T15:24:00+03:00

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Любимая многими птичка, к сожалению, не прилетит этой весной к жителям Мурманской области – ее запер в клетку злосчастный коронавирус. Речь, конечно, идет не о живом пернатом, а о международном фестивале «Птица Баренц». Артисты из скандинавских стран должны были приехать в Заполярье в апреле, но COVID-19 этому помешал.

- Спешим сообщить, что проведение культурного фестиваля переносится с конца апреля на осень 2020-го года. Это вынужденные меры, связанные со стремительным распространением коронавирусной инфекции. Обстоятельства выше нас в данном случае. Но мы точно знаем, что «Птица Баренц» обязательно посетит заполярную столицу, сделаем для этого всё возможное и невозможное, - отметили в официальной группе «Птица Баренц» в соцсетях.

А вот V фестиваль исторической реконструкции «Гандвик» уже начал обратный отсчет - до мероприятия осталось 100 дней.

- 27 и 28 июня в Кандалакше развернется боевой походный лагерь викингов и славян. На протяжении двух дней реконструкторы погрузятся в средневековый быт со всеми аутентичными деталями. Конечно, мы все следим за новостями и событиями в мире относительно коронавируса. Наша команда сохраняет спокойствие и оптимизм, поэтому подготовка к проведению «Гандвика» не прекращается, а если фестиваль будет отменен, мы заранее оповестим всех об этом, - говорит создатель фестиваля «Гандвик» Алексей Ермаков.

«Гандвик» должен собрать участников из различных городов Мурманской области, Карелии, Коми, Санкт-Петербурга, Твери, Воронежа и Москвы. Также ожидается делегация из Фарерских островов.

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