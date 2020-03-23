В Мурманске пропала 39-летняя женщина в черных брюках-клеш
39-летнюю северянку Ирину Егорову с начала прошлой недели повсюду ищут ее родные и близкие. Женщина ушла из дома в Мурманске, улица Крупской, дом 40 17 марта, и с тех пор ее местоположение не известно.
Мурманчанка была одета в темно-синюю куртку «парку» с капюшоном, черные брюки-клеш и черные ботинки.
Приметы: рост 170-175 сантиметров, среднего телосложения, волосы черные волнистые, длиной до плеч.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшей Ирине или знает, где она находится, просят позвонить по телефонам в полицию: 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас»: 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.
Напомним: сейчас в Оленегорске продолжают искать мужчину со шрамом в виде буквы «у» на щеке. Денис Фефелов не возвращался домой с 9 марта. Кроме того, уже второй месяц не могут найти 19-летнего мурманчанина Валентина Шемякина, который не вернулся домой от друга.
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ИСТОЧНИК KP.RU