Из-за двухметровых сугробов у пешеходных переходов в Апатитах и Мончегорске стали чаще сбивать людей

23 Март 2020 2020-03-23T11:41:36+03:00

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Претензий к качеству уборки дорог от снега у северян нет, но есть одно «но». Сугробы на обочинах улиц и трасс уже такой высоты, что выехать с прилегающей территории задачка не из легких – прежде чем у водителя появится обзор, его железный конь окажется под угрозой тарана, а автолюбитель нарушит ПДД. Но существует и другая опасность – на этот раз для бесколесных северян.

- В последнее время выросло количество наездов на пешеходов. Дело в том, что в ходе интенсивной уборки дорог после обильных снегопадов снег складируется перед знаками, которые обозначают пешеходный переход. В итоге водители просто не видят ни предупреждающего знака, ни человека, собирающегося пересекать проезжую часть. В основном такие случаи произошли в Апатитах и Мончегорске, - отметила вице-губернатор Мурманской области Ольга Кузнецова.

В правительстве попросили глав всех муниципалитетов обратить внимание на этот момент и обеспечить местным жителям безопасность на дорогах.

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