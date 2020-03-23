В Мурманске можно услышать «Сказку по телефону»

23 Март 2020 2020-03-23T08:52:35+03:00

Если 15-минутный отрывок придется по душе, книгу можно будет взять домой в библиотеке

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57 лет назад свет увидел сборник сказок итальянского писателя Джанни Радари. По легенде автора эти короткие фантастические истории рассказывал своей дочери счетовод Бьянки из Варезе. Удивительную идею Радари решили перенять в столице Заполярья.

С 23 марта сотрудники отдела информационной и справочно-библиографической работы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой возобновляют акцию «Сказка по телефону». Услышать фантастическую историю или отрывок из книги можно ежедневно, кроме субботы, с 12.00 до 14.00.

Чтобы познакомиться со сказками народов России и стран мира, а также авторскими сказками русских и зарубежных писателей, достаточно набрать номер телефона 8 (8152) 44-63-52 и произнести волшебные слова «сказка по телефону» и библиотекарь прочитает 15-минутную увлекательную историю или отрывок из нее. Если книга заинтересует, ее можно будет взять домой в библиотеке.

А еще можно оставить индивидуальный заказ на «Сказку по телефону» в группе библиотеки.

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