В Мурманске можно услышать «Сказку по телефону»
57 лет назад свет увидел сборник сказок итальянского писателя Джанни Радари. По легенде автора эти короткие фантастические истории рассказывал своей дочери счетовод Бьянки из Варезе. Удивительную идею Радари решили перенять в столице Заполярья.
С 23 марта сотрудники отдела информационной и справочно-библиографической работы Мурманской областной детско-юношеской библиотеки имени В.П. Махаевой возобновляют акцию «Сказка по телефону». Услышать фантастическую историю или отрывок из книги можно ежедневно, кроме субботы, с 12.00 до 14.00.
Чтобы познакомиться со сказками народов России и стран мира, а также авторскими сказками русских и зарубежных писателей, достаточно набрать номер телефона 8 (8152) 44-63-52 и произнести волшебные слова «сказка по телефону» и библиотекарь прочитает 15-минутную увлекательную историю или отрывок из нее. Если книга заинтересует, ее можно будет взять домой в библиотеке.
А еще можно оставить индивидуальный заказ на «Сказку по телефону» в группе библиотеки.
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