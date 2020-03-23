2020-03-23T08:31:02+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Мурманской области порекомендовал всем перейти на дистанционную работу из-за COVID-19

Также приостановлены проверки малого и среднего бизнеса, правда, есть исключения
Елена МОЛОДЦОВА
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Северянам советует перейти на удаленную работу.Северянам советует перейти на удаленную работу.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Правительству Мурманской области никакой коронавирус не страшен. Традиционное еженедельное оперативное совещание у губернатора Заполярья Андрея Чибиса началось в 8.00, правда, с соблюдением всех принятых ограничений. В том числе на связи из обсерватора был и глава администрации Мурманска Евгений Никора.

- Сегодня оперативка проходит в усеченном и дистанционном порядке, поскольку коронавирус по-прежнему остается на повестке дня. Мы рекомендуем всем работодателям перейти на дистанционную работу, - обратился к северянам Андрей Владимирович.

Кроме того, принято решение приостановить проверки малого и среднего бизнеса за исключением, когда речь идет об угрозе жизни и здоровью граждан. Также под эту рекомендацию не попадает и контроль Госжилинспекции работы управляющих компаний, разумеется, при наличии жалоб.

- Разумеется, ограничительные меры вызывают неудобства, но мы обязаны минимизировать риски распространения коронавирусной инфекции в Мурманской области, - отметил Андрей Чибис.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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