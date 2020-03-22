2020-03-22T20:47:38+03:00
Происшествия

В Мурманской области скорый поезд насмерть сбил 13-летнего подростка

Несколько школьников перебегали пути в неположенном месте
Ника СВЕТЛОВА
Поделиться:
Спасти мальчика не удалось.Спасти мальчика не удалось.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Опасное развлечение или стечение обстоятельств - сейчас следователям предстоит выяснить, что привело к гибели 13-летнего подростка. Трагедия случилась на 1117 километре станции Кандалакша.

- По предварительным данным, группа подростков перебегала железнодорожные пути в неположенном месте. Заметив детей, машинист включил режим экстренного торможения, но наезда избежать не удалось. В результате один из мальчиков получил травмы несовместимые с жизнью. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного СУ СКР по Мурманской области.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" сейчас возбуждено уголовного дело.

На этом работа не закончена: органам профилактики предстоит провести беседу с товарищами погибшего подростка. Равно как их родители и учителя должны будут поговорить с детьми, которые вели себя опасно на железной дороге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Хибинах под лавину попала связка из трех альпинистов. Один мужчина из Санкт-Петербурга погиб, двое госпитализированы (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области скорый поезд насмерть сбил 13-летнего подростка
В Мурманской области волонтеры будут помогать пожилым людям, оказавшимся в трудном положении из-за коронавируса
В Мурманской области сожгли 10 тонн креветки
Горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр" останавливает работу из-за коронавируса
Пострадавшему в ДТП тренеру клуба "Северные хаски" в Москве сделали операцию
Губернатор Мурманской области обсудил с главами религиозных организаций, как бороться с коронавирусом
Из-за роста курса доллара лечение маленького мурманчанина Миши Жукова подорожало на 50 миллионов рублей
В Баренцевом море пропал дайвер
Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области на 21 марта 2020 года - 1 человек
В самолете Москва-Мурманск снова угроза заминирования
В Кольском районе на снегоходах спасали 53-летнего кайтингиста
Житель Оленегорска украл из подъезда входную дверь
Жители Полярных Зорь присоединились к флешмобу #unovisionchallenge
На трассе Мишуково-Снежногорск столкнулся КАМАЗ и иномарка, есть пострадавшие
В Мурманскую область ограничили въезд иностранцев через Лотту, Саллу и Борисоглебск
В самолете Москва-Мурманск объявили об угрозе взрыва
В центральном сквере Мурманска появилась 80-килогроммовая бронзовая «Треска»