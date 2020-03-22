В Мурманской области скорый поезд насмерть сбил 13-летнего подростка

22 Март 2020 2020-03-22T20:47:38+03:00

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Опасное развлечение или стечение обстоятельств - сейчас следователям предстоит выяснить, что привело к гибели 13-летнего подростка. Трагедия случилась на 1117 километре станции Кандалакша.

- По предварительным данным, группа подростков перебегала железнодорожные пути в неположенном месте. Заметив детей, машинист включил режим экстренного торможения, но наезда избежать не удалось. В результате один из мальчиков получил травмы несовместимые с жизнью. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, - сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного СУ СКР по Мурманской области.

По признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 263 УК РФ "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта" сейчас возбуждено уголовного дело.

На этом работа не закончена: органам профилактики предстоит провести беседу с товарищами погибшего подростка. Равно как их родители и учителя должны будут поговорить с детьми, которые вели себя опасно на железной дороге.

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