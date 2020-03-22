Губернатор Мурманской области обсудил с главами религиозных организаций, как бороться с коронавирусом

22 Март 2020 2020-03-22T11:33:18+03:00

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Религия всегда объединяет люди, особенно это чувство локтя и силы духа важно в трудные времена. И сейчас они настали - мир объединился против коронавируса. Правда, объединение это одновременно и разобщение: из-за скорости распространения болезни государства закрывают границы, а люди оказываются в изоляции.

Как работать в таких условиях, главы религиозных организаций в Мурманской области обсудили с главой региона на личной встрече.

- Я благодарен всем, потому что жители Мурманской области с большим пониманием относятся к необходимости соблюдать дополнительные меры, защищающие верующих. Очень важно при сохранении всех традиций, обычаев, устоев, независимо от вероисповедания человека, сделать все, чтобы не навредить, соблюдать осторожность во всем в связи с коронавирусной инфекцией, - сообщил на встрече Андрей Чибис.

Все представители конфессий сказали, что готовы принять дополнительные меры для борьбы с коронавирусом. Это не значит, что в православных храмах остановятся службы, а мусульмане не будут собираться на молитву. Но в воскресных школах уже приостановлены занятия, предметы, которые используются для обрядов, проходят дополнительную обработку. Также на встрече было обговорено, что будет контролироваться число участвующих в службах. Сейчас в регионе установлено ограничение на число человек в массовых мероприятиях - не более 50.

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