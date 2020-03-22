В Мурманской области сожгли 10 тонн креветки

22 Март 2020 2020-03-22T10:55:50+03:00

Креветку хотели вывезти на продажу в Европу, но срок годности подкачал. Фото: Россельхознадзор по Мурманской области

Также в Заполярье привели 11 килограммов запрещенного сыра из Дании и Финляндии

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На мурманской таможне продолжают выявлять продукты из санкционного списка. Сотрудники регионального Россельхознадзора проверили торговые точки города в поиске запрещенных товаров. В итоге нашли 13 упаковок сыра из Дании и Финляндии. Общий вес молочного продукта составил 11 килограммов.

- Согласно указу президента Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» продукция изъята и уничтожена в день обнаружения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзор по Мурманской области.

Но уничтожили не только сыр, но и 10 тонн северной свежемороженой креветки! Владелец товара обратился в Управление Россельхознадзора по Мурманской области для оформления экспортных ветеринарных сертификатов. Но специалисты выяснили, что отправлять деликатес из нашего региона в Европу нельзя: по бумагам у него истек срок годности. Поэтому 503 коробки с креветками пришлось сжечь.

Напомним: в Мурманской области северяне массово скупают туалетную бумагу, гречневую крупу и макароны. Но власти успокаивают, что продуктов хватит на всех.

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ИСТОЧНИК KP.RU