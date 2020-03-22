2020-03-22T10:55:50+03:00
Общество

В Мурманской области сожгли 10 тонн креветки

Также в Заполярье привели 11 килограммов запрещенного сыра из Дании и Финляндии
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Креветку хотели вывезти на продажу в Европу, но срок годности подкачал. Фото: Россельхознадзор по Мурманской областиКреветку хотели вывезти на продажу в Европу, но срок годности подкачал. Фото: Россельхознадзор по Мурманской области
Изменить размер текста:

На мурманской таможне продолжают выявлять продукты из санкционного списка. Сотрудники регионального Россельхознадзора проверили торговые точки города в поиске запрещенных товаров. В итоге нашли 13 упаковок сыра из Дании и Финляндии. Общий вес молочного продукта составил 11 килограммов.

- Согласно указу президента Российской Федерации от 22 июля 2015 г. № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации» продукция изъята и уничтожена в день обнаружения, - сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзор по Мурманской области.

Но уничтожили не только сыр, но и 10 тонн северной свежемороженой креветки! Владелец товара обратился в Управление Россельхознадзора по Мурманской области для оформления экспортных ветеринарных сертификатов. Но специалисты выяснили, что отправлять деликатес из нашего региона в Европу нельзя: по бумагам у него истек срок годности. Поэтому 503 коробки с креветками пришлось сжечь.

Напомним: в Мурманской области северяне массово скупают туалетную бумагу, гречневую крупу и макароны. Но власти успокаивают, что продуктов хватит на всех.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Беларуси в мурманских рыбных консервах нашли личинок паразитов. Кроме того, в банках обнаружили остатки от зачистки рыбы и кровь (Подробности)

Мурманская область заняла 78 место по производству молока в России. За первое полугодие в Заполярье произвели 9,4 тысяч тонн этого полезного продукта (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманской области волонтеры будут помогать пожилым людям, оказавшимся в трудном положении из-за коронавируса
В Мурманской области сожгли 10 тонн креветки
Горнолыжный комплекс "Большой Вудъявр" останавливает работу из-за коронавируса
Пострадавшему в ДТП тренеру клуба "Северные хаски" в Москве сделали операцию
Губернатор Мурманской области обсудил с главами религиозных организаций, как бороться с коронавирусом
Из-за роста курса доллара лечение маленького мурманчанина Миши Жукова подорожало на 50 миллионов рублей
В Баренцевом море пропал дайвер
Количество зараженных коронавирусом в Мурманской области на 21 марта 2020 года - 1 человек
В самолете Москва-Мурманск снова угроза заминирования
В Кольском районе на снегоходах спасали 53-летнего кайтингиста
Житель Оленегорска украл из подъезда входную дверь
Жители Полярных Зорь присоединились к флешмобу #unovisionchallenge
На трассе Мишуково-Снежногорск столкнулся КАМАЗ и иномарка, есть пострадавшие
В Мурманскую область ограничили въезд иностранцев через Лотту, Саллу и Борисоглебск
В самолете Москва-Мурманск объявили об угрозе взрыва
В центральном сквере Мурманска появилась 80-килогроммовая бронзовая «Треска»