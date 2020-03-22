Из-за роста курса доллара лечение маленького мурманчанина Миши Жукова подорожало на 50 миллионов рублей

22 Март 2020 2020-03-22T09:38:04+03:00

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В Мурманской области живут четыре малыша со спинальной мышечной атрофией (СМА). Вылечить эту генетическую болезнь очень сложно: лекарства очень дорогие.

Из бюджета Мурманской области были выделены деньги, чтобы дети получили препарат "Спинраза" - он не вылечит детей полностью, но поддерживает их здоровье и дает столь ценное время.

Для двух "смайликов" ведется сбор денег. Так, родители маленького Миши Жукова хотят провести лечение препаратом "Золгенсма". На данный момент, это самое дорогое лекарство в мире, оно не запатентовано в России, однако один укол может остановить болезнь.

Чтобы Миша его получил, надо было собрать 2,4 миллиона долларов. В переводе на рубли сначала сумма была 155 миллионов рублей, затем подросла. Теперь же...

- В связи с изменением курса валюты, а счет из клиники нам выставлен именно в валюте, нам приходится увеличивать сумму сбора до 200 928 000 рублей. С учетом увеличения суммы сбора мы теряем самое драгоценное, что у нас есть - время. С каждым днем, когда наш Мишенька смотрит нам в глаза, мы все сильнее чувствуем себя беспомощными. И пробегает только одна мысль, "потерпи, сыночек, ты сильный, мы справимся". Но мы не останавливаемся! Мы верим и ждем чудо, с нашей, самой лучшей, командой волшебников, мы не сомневаемся, и идем к намеченной цели, - рассказывают родители Миши.

Перевести посильную сумму можно по реквизитам, указанным в группе поддержки мальчика.

А еще одному "смайлику" - Тимоше Мордасову - очень нужен откашливатель, который может спасти ему жизнь. Реквизиты можно найти в его группе.

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