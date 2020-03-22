В Баренцевом море пропал дайвер
У дайверов нет времени года, не подходящего для погружений. Опытные спортсмены и зимой, и летом готовы к любимому делу. Впрочем, и беда может случиться в любое время.
21 марта около 15.00 46-летний дайвер погружался в районе губы Амбарная Баренцева моря, ближайший населенный пункт - Лиинахамари. В какой-то момент на поверхность мужчина не поднялся.
На месте сразу были начаты поиски, которые пока не увенчались успехом.
- Мурманским следственным отделом на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте СКР по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности при организации погружений дайверов в бухте Амбарная Баренцево моря, возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ, - сообщили в пресс-службе управления.
Напомним: в июле прошлого года вблизи Лиинахамари пропали два дайвера.
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