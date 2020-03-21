2020-03-21T14:27:14+03:00
Происшествия

Житель Оленегорска украл из подъезда входную дверь

Мужчина хотел продать ее в пункте приема цветного металла
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Теперь воришка находится под подпиской о невыезде.Теперь воришка находится под подпиской о невыезде.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Курьезная ситуация произошла в одном из домов на улице Бардина в Оленегорске - в одном из подъездов кто-то украл входную металлическую дверь. Заходите, кто хотите! Хорошо, что воришку задержали, а то местные жители могли с такими темпами и без окон остаться.

С заявлением о краже в полицию обратилась директор местной управляющей компании. По словам начальницы, дверь, которая стоила не меньше 25 тысяч рублей, была снята работниками для ремонта. Полицейские изъяли с места происшествия следы рук и обуви злоумышленника, опросили возможных очевидцев преступления. В итоге, сотрудникам уголовного розыска удалось задержать нарушителя.

- Им оказался безработный, ранее неоднократно судимый 36-летний оленегорец. Он сознался в краже и рассказал полицейским, что похитил дверь дабы затем продать ее в пункте приема цветного металла, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области.

Пока что дверь вернуть не удалось - подозреваемый успел распорядиться ей по своему усмотрению.

На мужчину завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК РФ «Кража». Его может ждать до двух лет лишения свободы. Сейчас северянин находится под подпиской о невыезде.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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