Жители Полярных Зорь присоединились к флешмобу #unovisionchallenge

21 Март 2020 2020-03-21T13:47:11+03:00

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Хоть и конкурс «Евровидение» пришлось отменить из-за коронавируса, жители Мурманской области не унывают, ведь место творчеству всегда найдется. Так, ребята из Полярных Зорь присоединились к масштабному флешмобу #unovisionchallenge, станцевав незамысловатый танец под песню «Uno» российской поп-рэйв группы Little big. Ее участники должны были представлять Россию на песенном состязании, однако COVID-19 внес свои коррективы.

Полярнозоринцы, как и многие другие, решили поддержать музыкантов. А вместе с ними отплясывал большой и смешной полярный мишка. Действие развернулось в городском парке «Наш парк», около геокупола.

- В ролике были задействованы все те, кто очень любит танцевать. Образы каждый подбирал себе сам, главное, чтобы тематике соответствовали. Движения брали из оригинального клипа, а некоторые моменты адаптировали под наш север. Например, мы позаимствовали у городского Дворца культуры белого медведя. И вот, порепетировав пару вечеров и немного продрогнув, получился такой интересный перформанс, - поделился с «КП» оператор танцевального видеоролика Иоанн Холодов.

Что ж, получилось у ребят действительно здорово!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/767878" frameborder="0"></iframe> Жители Полярных Зорь танцуют unovisionchallenge.Автор: Иоанн Холодов

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