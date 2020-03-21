Жители Полярных Зорь присоединились к флешмобу #unovisionchallenge
Хоть и конкурс «Евровидение» пришлось отменить из-за коронавируса, жители Мурманской области не унывают, ведь место творчеству всегда найдется. Так, ребята из Полярных Зорь присоединились к масштабному флешмобу #unovisionchallenge, станцевав незамысловатый танец под песню «Uno» российской поп-рэйв группы Little big. Ее участники должны были представлять Россию на песенном состязании, однако COVID-19 внес свои коррективы.
Полярнозоринцы, как и многие другие, решили поддержать музыкантов. А вместе с ними отплясывал большой и смешной полярный мишка. Действие развернулось в городском парке «Наш парк», около геокупола.
- В ролике были задействованы все те, кто очень любит танцевать. Образы каждый подбирал себе сам, главное, чтобы тематике соответствовали. Движения брали из оригинального клипа, а некоторые моменты адаптировали под наш север. Например, мы позаимствовали у городского Дворца культуры белого медведя. И вот, порепетировав пару вечеров и немного продрогнув, получился такой интересный перформанс, - поделился с «КП» оператор танцевального видеоролика Иоанн Холодов.
Что ж, получилось у ребят действительно здорово!
Жители Полярных Зорь танцуют unovisionchallenge.Автор: Иоанн Холодов
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