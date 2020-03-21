2020-03-21T12:08:45+03:00
Происшествия

На трассе Мишуково-Снежногорск столкнулся КАМАЗ и иномарка, есть пострадавшие

Водитель Renault врезался в грузовик, когда ехал позади него
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
По факту ДТП сейчас проводится проверка.По факту ДТП сейчас проводится проверка.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Вечером 20 марта на дороге Мишуково-Снежногорск произошло серьезное ДТП, в которой пострадало два человека. Водитель иномарки видимо слишком торопился добраться до точки назначения, что не привело ни к чему хорошему.

- Предварительно установлено, что 20 марта в 20.30 на трассе Мишуково-Снежногорск водитель автомобиля Renault неправильно выбрал дистанцию и скорость до впереди идущего КАМАЗА, из-за чего столкнулся с грузовиком. В аварии пострадал водитель и пассажир иномарки. Водитель обслужен амбулаторно, а пассажира госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудниками ГАИ по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям о том, что нужно быть внимательными и осторожными на дороге, всегда учитывать дорожные и погодные условия и соблюдать установленную скорость движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дорога в Тулому оказалась заблокирована из-за ДТП и буксующих фур. Авария произошла из-за погодных условий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жители Полярных Зорь присоединились к флешмобу #unovisionchallenge
На трассе Мишуково-Снежногорск столкнулся КАМАЗ и иномарка, есть пострадавшие
В Мурманскую область ограничили въезд иностранцев через Лотту, Саллу и Борисоглебск
В самолете Москва-Мурманск объявили об угрозе взрыва
В центральном сквере Мурманска появилась 80-килогроммовая бронзовая «Треска»
В Нахимовском училище в Мурманске откроют храм
В Мурманской области увеличили число сотрудников по делам несовершеннолетних
К берегам Колы на льдине приплыл милый пушистый тюлень
Четверо подростков из Апатитов, напавших под Новый год на полицейских, предстанут перед судом
Мурманский областной драматический театр начнет показывать спектакли онлайн
Полиция разбирается в драке мужчины и 17-летнего подростка у одного из баров в Молочном
Мурманская область не дотянула до тройки лидеров по зарплатам среди российских регионов
В аэропорту «Мурманск» ищут работников для дезинфекции поверхностей
3 тысячи иностранцев на стройке в Белокаменке получили разрешительные документы на работу
В Полярном не стали возбуждать уголовное дело по нападению бродячих собак на человека
Всех жителей Мурманской области, прибывающих из-за границы обязали быть на самоизоляции
В Полярном скончалась 34-летняя тренер по баскетболу
Сотрудники фирмы в «Меридиане» в Мурманске: «Роспотребнадзор сказал, что мы не на карантине»
На трех улицах Оленегорска отремонтируют покрытие игровых площадок
Дорогу в Териберку закрыли спустя сутки после открытия
Из-за коронавируса с 23 марта перестает ходить поезд Мурманск-Минск
Директор аптеки в Кандалакше задолжала своим работникам почти миллион рублей по зарплате
В Мурманске возможно устроить свадьбу, несмотря на коронавирус
Губернатор Мурманской области отмечает день рождения
В Мурманской области увеличат число лабораторий, делающих анализы на коронавирус