На трассе Мишуково-Снежногорск столкнулся КАМАЗ и иномарка, есть пострадавшие

21 Март 2020 2020-03-21T12:08:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Вечером 20 марта на дороге Мишуково-Снежногорск произошло серьезное ДТП, в которой пострадало два человека. Водитель иномарки видимо слишком торопился добраться до точки назначения, что не привело ни к чему хорошему.

- Предварительно установлено, что 20 марта в 20.30 на трассе Мишуково-Снежногорск водитель автомобиля Renault неправильно выбрал дистанцию и скорость до впереди идущего КАМАЗА, из-за чего столкнулся с грузовиком. В аварии пострадал водитель и пассажир иномарки. Водитель обслужен амбулаторно, а пассажира госпитализировали в медицинское учреждение. Сотрудниками ГАИ по факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка, - сообщили в пресс-службе УГИБДД по Мурманской области.

Сотрудники госавтоинспекции напоминают водителям о том, что нужно быть внимательными и осторожными на дороге, всегда учитывать дорожные и погодные условия и соблюдать установленную скорость движения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Дорога в Тулому оказалась заблокирована из-за ДТП и буксующих фур. Авария произошла из-за погодных условий (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU