2020-03-20T17:08:55+03:00
Общество

В Мурманской области увеличили число сотрудников по делам несовершеннолетних

В регионе стало больше уходов из казенных учреждений
Мария ПАШЕНКОВА
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На 10% в Мурманской областт выросло число сотрудников ПДН.На 10% в Мурманской областт выросло число сотрудников ПДН.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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То, как ведут себя некоторые подростки, возмущает взрослых. В Кандалакше 15-летний школьник закопал в снег живого ребенка, в Апатитах ребята напали на полицейских... Перечислять можно долго...

Также по данным региональной полиции, в Заполярье увеличилось число уходов подростков из социальных учреждений, где они находятся из-за непростой ситуации в семье: 15 в 2018 году против 18 в 2019-м.

Как сообщил врио начальника УМВД по Мурманской области Сергей Величковский, было принято решение увеличить число сотрудников по делам несовершеннолетних на 10%. Также была достигнута договоренность с судами, чтобы у них в приоритете было рассмотрение ходатайств о помещении несовершеннолетних в спецучреждения.

К слову, в Кандалакше были закрыты два детских дома, поэтому 38 воспитанников были переведены в Мончегорск. Это ухудшило статистику уходов. Как отметил Сергей Величковский. один молодой житель Кандалакши сбежал из соучреждения к больной маме, за которую у него болело сердце, ведь сама она купить себе продукты и лекарства не могла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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