2020-03-20T17:00:00+03:00
Дом. Семья

К берегам Колы на льдине приплыл милый пушистый тюлень

Зверек-лежебока беспечно нежится на солнышке и спокойно реагирует на фотоаппарат
Лидия АРСТОВА
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Фото: Город Кола 51Фото: Город Кола 51
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Он приплыл «на льдине, как на бригантине», а, может быть, обосновался на уже «пришвартованном» участке льда на берегу Кольского залива. В сообществе «Город Кола 51» опубликовали фотографию тюленя на льдине с комментарием «Любопытный гость у нашего берега». «Комсомолка» выяснила, что щенок тюленя на льдине не такое уж это и редкое явление.

- Для Кольского залива гренландские тюлени - частые гости. Вполне возможно, что в этот раз на льдину выплыла кольчатая нерпа, а не тюлень, сложно определить по фото. Точно ясно, что помощь животному не нужна, видно, что это взрослая особь - шерсть темная. Несчастные случаи чаще происходят с щенками - у них белая шерсть. Был случай, когда самка тюленя родила на льду, собаки спугнули мать, детеныш остался один, мог погибнуть. Но его вовремя передали в руки сотрудников биологического института, - рассказал «КП» научный сотрудник лаборатории биотехнических систем Мурманского морского биологического института Александр Зайцев.

А вот к оказанию помощи самостоятельно лучше не прибегать.

- Что касается помощи животным, лучше не предпринимать какие-либо меры. Гренландский тюлень может не только укусить человека, но и заразить рядом заболеваний. Одно из них – чинга (воспаление сосудов - Ред.), профессиональное заболевание работающих с тюленями. Самым правильным решением будет позвонить в морской биологический институт или в океанариум. Специалист попробует определить по фото, нужна ли животному помощь, - дополнил Александр Зайцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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