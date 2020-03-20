В Нахимовском училище в Мурманске откроют храм

20 Март 2020 2020-03-20T17:13:21+03:00

У воспитанников Нахимовского училища будет возможность помолиться в храме. Фото: Северный флот

Службы будут проходить в одном из помещений парадного холла

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В Мурманской и Мончегорский митрополии уже давно заметили, что Северный флот и другие подразделения российской армии возвращаются к духовному окормлению, а в воинских частях возрождаются храмы. Напомним: в один из них сейчас переоборудуют бывшую чертежную мастерскую в Заозерске.

Теперь же с такой инициативой выступило командование филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан лично съездил в образовательное учреждение и выбрал помещение под будущую церковь.

- Храм разместить в одном из помещений холла парадного входа. Окормление Нахимовского училища, несомненно, станет частью патриотического воспитания будущих защитников Отечества, - отметил владыка Митрофан. – Новый храм решено назвать в честь святого праведного воина и непобедимого русского адмирала Федора Ушакова.

Совсем скоро начнется работы по проектированию будущей церкви при училище.

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