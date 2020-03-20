2020-03-20T17:13:21+03:00
Общество

В Нахимовском училище в Мурманске откроют храм

Службы будут проходить в одном из помещений парадного холла
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
У воспитанников Нахимовского училища будет возможность помолиться в храме. Фото: Северный флотУ воспитанников Нахимовского училища будет возможность помолиться в храме. Фото: Северный флот
Изменить размер текста:

В Мурманской и Мончегорский митрополии уже давно заметили, что Северный флот и другие подразделения российской армии возвращаются к духовному окормлению, а в воинских частях возрождаются храмы. Напомним: в один из них сейчас переоборудуют бывшую чертежную мастерскую в Заозерске.

Теперь же с такой инициативой выступило командование филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске. Митрополит Мурманский и Мончегорский Митрофан лично съездил в образовательное учреждение и выбрал помещение под будущую церковь.

- Храм разместить в одном из помещений холла парадного входа. Окормление Нахимовского училища, несомненно, станет частью патриотического воспитания будущих защитников Отечества, - отметил владыка Митрофан. – Новый храм решено назвать в честь святого праведного воина и непобедимого русского адмирала Федора Ушакова.

Совсем скоро начнется работы по проектированию будущей церкви при училище.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Возрождение святыни: В Мурманске появился мужской монастырь. Впереди у монахов много духовной и физической работы (Подробности)

В Мурманске собирают для нуждающихся мази, лекарства и бинты. Организация «Добросвет» сотрудничает с четырьмя храмами города (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В самолете Москва-Мурманск объявили об угрозе взрыва
В центральном сквере Мурманска появилась 80-килогроммовая бронзовая «Треска»
В Нахимовском училище в Мурманске откроют храм
В Мурманской области увеличили число сотрудников по делам несовершеннолетних
К берегам Колы на льдине приплыл милый пушистый тюлень
Четверо подростков из Апатитов, напавших под Новый год на полицейских, предстанут перед судом
Мурманский областной драматический театр начнет показывать спектакли онлайн
Полиция разбирается в драке мужчины и 17-летнего подростка у одного из баров в Молочном
Мурманская область не дотянула до тройки лидеров по зарплатам среди российских регионов
В аэропорту «Мурманск» ищут работников для дезинфекции поверхностей
3 тысячи иностранцев на стройке в Белокаменке получили разрешительные документы на работу
В Полярном не стали возбуждать уголовное дело по нападению бродячих собак на человека
Всех жителей Мурманской области, прибывающих из-за границы обязали быть на самоизоляции
В Полярном скончалась 34-летняя тренер по баскетболу
Сотрудники фирмы в «Меридиане» в Мурманске: «Роспотребнадзор сказал, что мы не на карантине»
На трех улицах Оленегорска отремонтируют покрытие игровых площадок
Дорогу в Териберку закрыли спустя сутки после открытия
Из-за коронавируса с 23 марта перестает ходить поезд Мурманск-Минск
Директор аптеки в Кандалакше задолжала своим работникам почти миллион рублей по зарплате
В Мурманске возможно устроить свадьбу, несмотря на коронавирус
Губернатор Мурманской области отмечает день рождения
В Мурманской области увеличат число лабораторий, делающих анализы на коронавирус