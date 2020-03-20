2020-03-20T13:07:07+03:00
Общество

3 тысячи иностранцев на стройке в Белокаменке получили разрешительные документы на работу

Всего в 2019 году оформление в Мурманской области прошли 6 тысяч приезжих
Мария ПАШЕНКОВА
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На стройке в Белокаменке в 2019 году разрешили работать 3 тысячам иностранных граждан. Фото: vk.com/club150173956На стройке в Белокаменке в 2019 году разрешили работать 3 тысячам иностранных граждан. Фото: vk.com/club150173956
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К иностранцам, прибывающим сейчас в Мурманскую область, внимание особенное. Из-за коронавируса им нельзя участвовать в различных мероприятиях, если они находились на территории России менее 14 дней. Северян, которые сдают квартиры приезжим, должны сообщать об этом на "горячую линию" (8152) 39-99-99.

Впрочем, многие иностранцы живут в Мурманской области очень давно, ведь ни приехали в наш регион работать. Так, магнитом для них становятся крупные объекты, в том числе стройки. Одна из них - будущий Центр крупнотонажных сооружений.

- 3 тысячи иностранных граждан на объекте в Белокаменке прошли процесс оформления. Всего в 2019 году более 6 тысяч иностранцев получили разрешительные документы на работу, - сообщил врио начальника УМВД по Мурманской области Сергей Величковский.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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