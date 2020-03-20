2020-03-20T13:36:01+03:00
Коронавирус Covid-19

В аэропорту «Мурманск» ищут работников для дезинфекции поверхностей

А на железнодорожных вокзалах, в поездах и станциях есть неснижаемый запас специальных моющих составов
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
В железнодорожных и воздушных гаванях регулярно проводят дезинфекцию.В железнодорожных и воздушных гаванях регулярно проводят дезинфекцию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Серьезные меры по недопущению распространения коронавируса в Заполярье предпринимают все учреждения и предприятия. Напомним: предварительно положительный анализ на COVID-19 у шахматиста из Ирландии, приехавшего на турнир, 19 марта подтвердили в лаборатории Новосибирска.

После этого правительство Мурманской области решило ужесточить ограничительные меры, в частности, с 20 марта закрыты все бассейны в регионе, а вузы и ссузы переведены на дистанционное обучение или свободное посещение.

Принимают меры и на транспортных узлах региона. Так, например, в главной воздушной гавани Заполярья появились специальные деспенсеры с антисептиком для дезинфекции рук. А еще в аэровокзал ищут новых сотрудников.

- Требуются работники на один месяц для выполнения услуг по обработке дезинфицирующими средствами всех поверхностей аэровокзала. Оказание услуг 2 дня через 2 дня. Выплата по итогу выполнению услуг по договору 24270 рублей, - сообщается в официальной группе «Аэропорт «Мурманск».

На железнодорожных вокзалах, в поездах и станциях есть неснижаемый запас специальных моющих составов для регулярной дезинфекции всех помещений, а о мерах профилактики COVID-19 предупреждают по громкой связи. Кроме того, специалисты проверили работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-5 советов от министра здравоохранения Мурманской области, как не заразиться COVID-19. Дмитрий Панычев рассказал об инкубационном периоде и летучести коронавируса (Подробности)

Глава администрации Мурманска находится в изоляции после контакта с возможным заболевшим коронавирусом. Евгений Никора был на открытии шахматного турнира, где участвовал ирландец с предварительно положительным диагнозом (Подробности)

В Мурманской области из-за коронавируса верующих попросили не касаться предметов во время служб. Также временно приостановлены паломнические поездки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту «Мурманск» ищут работников для дезинфекции поверхностей
3 тысячи иностранцев на стройке в Белокаменке получили разрешительные документы на работу
В Полярном не стали возбуждать уголовное дело по нападению бродячих собак на человека
Всех жителей Мурманской области, прибывающих из-за границы обязали быть на самоизоляции
В Полярном скончалась 34-летняя тренер по баскетболу
Сотрудники фирмы в «Меридиане» в Мурманске: «Роспотребнадзор сказал, что мы не на карантине»
На трех улицах Оленегорска отремонтируют покрытие игровых площадок
Дорогу в Териберку закрыли спустя сутки после открытия
Из-за коронавируса с 23 марта перестает ходить поезд Мурманск-Минск
Директор аптеки в Кандалакше задолжала своим работникам почти миллион рублей по зарплате
В Мурманске возможно устроить свадьбу, несмотря на коронавирус
Губернатор Мурманской области отмечает день рождения
В Мурманской области увеличат число лабораторий, делающих анализы на коронавирус