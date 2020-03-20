В аэропорту «Мурманск» ищут работников для дезинфекции поверхностей

20 Март 2020 2020-03-20T13:36:01+03:00

А на железнодорожных вокзалах, в поездах и станциях есть неснижаемый запас специальных моющих составов

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Серьезные меры по недопущению распространения коронавируса в Заполярье предпринимают все учреждения и предприятия. Напомним: предварительно положительный анализ на COVID-19 у шахматиста из Ирландии, приехавшего на турнир, 19 марта подтвердили в лаборатории Новосибирска.

После этого правительство Мурманской области решило ужесточить ограничительные меры, в частности, с 20 марта закрыты все бассейны в регионе, а вузы и ссузы переведены на дистанционное обучение или свободное посещение.

Принимают меры и на транспортных узлах региона. Так, например, в главной воздушной гавани Заполярья появились специальные деспенсеры с антисептиком для дезинфекции рук. А еще в аэровокзал ищут новых сотрудников.

- Требуются работники на один месяц для выполнения услуг по обработке дезинфицирующими средствами всех поверхностей аэровокзала. Оказание услуг 2 дня через 2 дня. Выплата по итогу выполнению услуг по договору 24270 рублей, - сообщается в официальной группе «Аэропорт «Мурманск».

На железнодорожных вокзалах, в поездах и станциях есть неснижаемый запас специальных моющих составов для регулярной дезинфекции всех помещений, а о мерах профилактики COVID-19 предупреждают по громкой связи. Кроме того, специалисты проверили работоспособность установок обеззараживания воздуха и укомплектованность бактерицидными лампами.

Фото: правительство Мурманской области.

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