Дорогу в Териберку закрыли спустя сутки после открытия

20 Март 2020 2020-03-20T10:15:18+03:00

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Признаться, многие удивились, когда увидели долгожданное сообщение Мурманскавтодора о том, что дорога на побережье Баренцева моря открыта.

Напомним: жителям Териберки пришлось просидеть больше пяти суток в изоляции из-за бушевавшей в тундре метели, которая не позволяла расчистить дорогу к ним. Правда, 16 марта дорожникам удалось провести по занесенному снегом направлению. Новость об открытии трассы совпала с метелью в столице Заполярья, потому-то многие и удивились, что путь на побережье свободен. Но, оказалось, не надолго.

- Из-за снега, метели, отсутствия видимости с 22.30 19 марта закрыт проезд по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до поселка Туманный и автоподъезд к селу Териберка до улучшения погодных условий, - сообщил Мурманскавтодор.

Правда, уже 9.30 непогода успокоилась и дорогу к Туманному удалось пробить. Териберка же по-прежнему остается в изоляции.

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ИСТОЧНИК KP.RU