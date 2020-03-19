Губернатор Мурманской области отмечает день рождения

19 Март 2020 2020-03-19T19:22:56+03:00

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Андрей Чибис - один из самых молодых и энергичных губернаторов нашей страны. 19 марта он отмечает свой день рождения - главе региона исполнился 41 год.

В прошлом году он, согласно примете, не отмечал праздник, но подарок получил: буквально через два дня Владимир Путин назначил его врио губернатора вместо ушедшей в отставку Марины Ковтун.

Первый год работы в регионе стал для Андрея Владимировича непростым: уже в мае случилась катастрофа с самолетом Москва - Мурманск в "Шереметьево", летом - пожар на подлодке Северного флота, затем очень снежная зима и сейчас - ситуация с коронавирусом. Однако губернатор держит руку на пульсе и, кажется, не устает.

"Комсомольская правда"-Мурманск" поздравляет Андрея Владимировича с днем рождения, желает ему здоровья, счастья, тепла в семье и успехов в работе!

ИСТОЧНИК KP.RU