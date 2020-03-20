Сотрудники фирмы в «Меридиане» в Мурманске: «Роспотребнадзор сказал, что мы не на карантине»

20 Март 2020 2020-03-20T10:57:08+03:00

Но от греха подальше северянки, ездившие с ирландцем в одном лифте, еще 16 марта забрали детей из садов и школ

Изменить размер текста: A A

Несмотря на то, что власти Мурманской области, призывают северян не паниковать, у жителей Заполярья это, если честно, плохо получается. И причина в отсутствии какого-либо алгоритма действий в условиях эпидемии коронавируса. Пока одни сидят в обсерваторах в ожидании результатов повторных анализов, других уверяют, что они, несмотря на непосредственный контакт с шахматистом из Ирландии, могут не соблюдать карантин.

Напомним: 19 марта лаборатория в Новосибирске подтвердила, что у иностранца COVID-19. В связи с этим вузы и ссузы перевели на дистанционное обучение или свободное посещение, а бассейны и вовсе закрыли.

- Три дня я общаюсь с Роспотребнадзором и слышу одно и тоже: нам не нужно ни сидеть на карантине, ни сдавать анализы, хотя мы ходили с этими шахматистами по одному коридору, ездили в лифте и обедали в одном зале, нас даже один официант обслуживал, - недоумевает директор страховой компании Юлия Шорина, чей офис находится на пятом этаже отеля «Меридиан». – В ведомстве уверяют, что так нельзя заразиться. Тем более, что поскольку ирландец болеет в легкой форме, он не является переносчиком вируса.

Надо отдать должное сотрудникам фирмы, как только стало известно о предварительно положительном результате на коронавирус у спортсмена, они забрали своих детей из школ и садов, а сами ушли на самоизоляцию. А еще страховщики очень переживали за своих клиентов – ведь каждый день через них проходит от 50 до 100 человек.

- У моего ребенка держится температура 38,5. Правда, врач сказал, что это ОРВИ. У меня термометр тоже показывает повышенную температуру, но поскольку нет другой клиники, то это может быть и из-за стресса. У других сотрудников пока нет никаких признаков болезни, - описывает ситуацию собеседница «КП». – Тем не менее, генеральный директор принял решение, что филиал не будет работать до понедельника, а там будем смотреть, как будут чувствовать себя наши сотрудники.

Фото: правительство Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Топ-5 советов от министра здравоохранения Мурманской области, как не заразиться COVID-19. Дмитрий Панычев рассказал об инкубационном периоде и летучести коронавируса (Подробности)

Глава администрации Мурманска находится в изоляции после контакта с возможным заболевшим коронавирусом. Евгений Никора был на открытии шахматного турнира, где участвовал ирландец с предварительно положительным диагнозом (Подробности)

В Мурманской области из-за коронавируса верующих попросили не касаться предметов во время служб. Также временно приостановлены паломнические поездки (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU