2020-03-20T10:57:08+03:00
Коронавирус Covid-19

Сотрудники фирмы в «Меридиане» в Мурманске: «Роспотребнадзор сказал, что мы не на карантине»

Но от греха подальше северянки, ездившие с ирландцем в одном лифте, еще 16 марта забрали детей из садов и школ
Елена МОЛОДЦОВА
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В отеле провели дезинфекцию.В отеле провели дезинфекцию.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Несмотря на то, что власти Мурманской области, призывают северян не паниковать, у жителей Заполярья это, если честно, плохо получается. И причина в отсутствии какого-либо алгоритма действий в условиях эпидемии коронавируса. Пока одни сидят в обсерваторах в ожидании результатов повторных анализов, других уверяют, что они, несмотря на непосредственный контакт с шахматистом из Ирландии, могут не соблюдать карантин.

Напомним: 19 марта лаборатория в Новосибирске подтвердила, что у иностранца COVID-19. В связи с этим вузы и ссузы перевели на дистанционное обучение или свободное посещение, а бассейны и вовсе закрыли.

- Три дня я общаюсь с Роспотребнадзором и слышу одно и тоже: нам не нужно ни сидеть на карантине, ни сдавать анализы, хотя мы ходили с этими шахматистами по одному коридору, ездили в лифте и обедали в одном зале, нас даже один официант обслуживал, - недоумевает директор страховой компании Юлия Шорина, чей офис находится на пятом этаже отеля «Меридиан». – В ведомстве уверяют, что так нельзя заразиться. Тем более, что поскольку ирландец болеет в легкой форме, он не является переносчиком вируса.

Надо отдать должное сотрудникам фирмы, как только стало известно о предварительно положительном результате на коронавирус у спортсмена, они забрали своих детей из школ и садов, а сами ушли на самоизоляцию. А еще страховщики очень переживали за своих клиентов – ведь каждый день через них проходит от 50 до 100 человек.

- У моего ребенка держится температура 38,5. Правда, врач сказал, что это ОРВИ. У меня термометр тоже показывает повышенную температуру, но поскольку нет другой клиники, то это может быть и из-за стресса. У других сотрудников пока нет никаких признаков болезни, - описывает ситуацию собеседница «КП». – Тем не менее, генеральный директор принял решение, что филиал не будет работать до понедельника, а там будем смотреть, как будут чувствовать себя наши сотрудники.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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