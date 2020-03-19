В оперативном штабе Мурманской области прокомментировали информацию о втором заболевшем коронавирусом
19 марта были обнародованы результаты анализов 19-летнего Александра Гасса из Ирландии. У молодого человека, прилетевшего в Мурманск на международный шахматный турнир, обнаружили коронавирус.
Сейчас иностранец находится на лечении, а в городе оперативно ищут тех, кто мог с ним контактировать. В данный момент проверяют 59 человек/
В этот же день в нескольких заполярных пабликах появился скриншот с карты распространения коронавируса в России, где в Мурманской области почему-то значатся два случая заражения.
Информация о втором заразившемся - фейк.
В оперативном штабе при региональном правительстве эту информацию моментально прокомментировали - она не соответствует действительности.
Ежедневно штаб предоставляет информацию о числе госпитализированных в области, количестве помещенных в обсерватор и проходящих самоизоляцию. По последним данным, тех, кто сидит дома, почти пять сотен человек.
Фото: правительство Мурманской области.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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