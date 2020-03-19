В оперативном штабе Мурманской области прокомментировали информацию о втором заболевшем коронавирусом

19 Март 2020 2020-03-19T18:25:11+03:00

В Мурманской области только один заболевший коронавирусом. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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19 марта были обнародованы результаты анализов 19-летнего Александра Гасса из Ирландии. У молодого человека, прилетевшего в Мурманск на международный шахматный турнир, обнаружили коронавирус.

Сейчас иностранец находится на лечении, а в городе оперативно ищут тех, кто мог с ним контактировать. В данный момент проверяют 59 человек/

В этот же день в нескольких заполярных пабликах появился скриншот с карты распространения коронавируса в России, где в Мурманской области почему-то значатся два случая заражения.

Информация о втором заразившемся - фейк.

В оперативном штабе при региональном правительстве эту информацию моментально прокомментировали - она не соответствует действительности.

Ежедневно штаб предоставляет информацию о числе госпитализированных в области, количестве помещенных в обсерватор и проходящих самоизоляцию. По последним данным, тех, кто сидит дома, почти пять сотен человек.

Фото: правительство Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU