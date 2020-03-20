На трех улицах Оленегорска отремонтируют покрытие игровых площадок
Современные игровые и спортивные площадки стоят на специальных покрытиях из плотной резины. Конечно, поверхность, по которой каждый день ходят и бегают, рано или поздно приходит в негодность. А если учесть капризную северную погоду с резкими сменами морозов оттепелями, вообще сложно представить долгую и счастливую жизнь резинового «ковра».
Так, в Оленегорске решили отремонтировать покрытие игровых площадок. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Из бюджета города на эти нужды выделили 60 миллионов рублей. Победивший в аукционе подрядчик обещает завершить работы до 30 сентября 2020 года.
Напомним: к 1 сентября в Мурманске обновят сквер вокруг памятника Ленину. Сам монумент тоже отремонтируют. Также летом в городе реконструируют три сквера. Жители могут ознакомиться с проектами.
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ИСТОЧНИК KP.RU