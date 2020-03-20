2020-03-20T10:44:06+03:00
Общество

На трех улицах Оленегорска отремонтируют покрытие игровых площадок

Из бюджета города выделили 60 миллионов рублей
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Тартановое покрытие отремонтируют за бюджетные деньги.Тартановое покрытие отремонтируют за бюджетные деньги.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Современные игровые и спортивные площадки стоят на специальных покрытиях из плотной резины. Конечно, поверхность, по которой каждый день ходят и бегают, рано или поздно приходит в негодность. А если учесть капризную северную погоду с резкими сменами морозов оттепелями, вообще сложно представить долгую и счастливую жизнь резинового «ковра».

Так, в Оленегорске решили отремонтировать покрытие игровых площадок. Об этом сообщается на сайте госзакупок. Из бюджета города на эти нужды выделили 60 миллионов рублей. Победивший в аукционе подрядчик обещает завершить работы до 30 сентября 2020 года.

Напомним: к 1 сентября в Мурманске обновят сквер вокруг памятника Ленину. Сам монумент тоже отремонтируют. Также летом в городе реконструируют три сквера. Жители могут ознакомиться с проектами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жителям Мурманска предлагают выбрать, где установить новые детские и спортивные площадки. В городе появятся шесть новых объектов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аэропорту «Мурманск» ищут работников для дезинфекции поверхностей
3 тысячи иностранцев на стройке в Белокаменке получили разрешительные документы на работу
В Полярном не стали возбуждать уголовное дело по нападению бродячих собак на человека
Всех жителей Мурманской области, прибывающих из-за границы обязали быть на самоизоляции
В Полярном скончалась 34-летняя тренер по баскетболу
Сотрудники фирмы в «Меридиане» в Мурманске: «Роспотребнадзор сказал, что мы не на карантине»
На трех улицах Оленегорска отремонтируют покрытие игровых площадок
Дорогу в Териберку закрыли спустя сутки после открытия
Из-за коронавируса с 23 марта перестает ходить поезд Мурманск-Минск
Директор аптеки в Кандалакше задолжала своим работникам почти миллион рублей по зарплате
В Мурманске возможно устроить свадьбу, несмотря на коронавирус
Губернатор Мурманской области отмечает день рождения
В Мурманской области увеличат число лабораторий, делающих анализы на коронавирус