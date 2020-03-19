Всех жителей Мурманска и иностранцев, которые контактировали с больным коронавирусом ирландцем, проверят повторно

19 Март 2020 2020-03-19T14:54:07+03:00

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19 марта пришли результаты анализов из лаборатории “Вектор”, что находится в Новосибирске: у 19-летнего жителя Ирландии, приехавшего в Мурманск на международный шахматный турнир, подтвердился коронавирус. Спортсмена поместили в обсерватор еще в понедельник, 16 марта, поскольку предварительный анализ показал в его организме наличие вируса.

Из-за того, что молодой человек за время нахождения в городе контактировал со многими людьми, всех их проверяют. На пятом этаже отеля “Меридиан” сейчас находятся несколько сотрудников, в том числе клининговой компании, находятся на изоляции.

- Мы уже проверили участников чемпионата, работников отеля, ни у кого нет ни предварительно положительного результата на коронавирус, ни сомнительного. Но мы все равно проверим всех еще раз, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Напомним: на самоизоляции из-за ситуации с ирландцем, находятся глава администрации Мурманска Евгений Никора, организаторы чемпионата и журналисты.

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ИСТОЧНИК KP.RU