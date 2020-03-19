2020-03-19T15:41:19+03:00
Происшествия

Мурманский рыболовный траулер вызволяли из беды больше четырех суток

Неуправляемое судно в штормящем море спас буксир «Капитан Беклемишев»
Наталья ЛОБАНОВА
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Рыболовам потребовалась срочная помощь. Фото: МорспасслужбаРыболовам потребовалась срочная помощь. Фото: Морспасслужба
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Сложная аварийная операция на днях развернулась в Баренцевом море. На бескрайних морских просторах застрял рыболовный траулер «Козлово», который стал фактически неуправляемым. На борту находился 31 человек, а ситуацию осложняла плохая погода – сильный ветер 24 метра в секунду и высокие волны. Рыболовам потребовалась срочная помощь.

- Сигнал бедствия в мурманский спасательный координационный центр пришел 13 марта в 23:24, после чего началась спасательная операция. В район бедствия выдвинулся морской буксир-спасатель «Капитан Беклемишев», однако ветер в порывах до 30 метров в секунду серьезно осложнял дело. Только через 37 часов судно подошло к борту аварийного рыболовного траулера и в бушующий шторм смог взять его на буксир, подойдя на расстояние 8-10 метров, - сообщили в морской спасательной службе.

В ночь с 16 на 17 марта караван оказался в центре урагана, где сила ветра усилилась до 40 метров в секунду. Здесь капитан и экипаж морского буксира «Капитан Беклемишев» вновь проявили мастерство и выдержку, что позволило все-таки отбуксировать судно «Козлово» в родную гавань - порт Мурманск. Вся аварийно-спасательная операция заняла 4,5 суток. Экипаж здоров, все вздохнули с облегчением.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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