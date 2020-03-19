2020-03-19T13:26:08+03:00
Общество

По системе "Безопасный город" в Мурманской области установили 1398 камер видеонаблюдения

В Заполярье стало меньше краж, угонов, преступлений с применением оружия
Мария ПАШЕНКОВА
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Камеры видеонаблюдения очень помогают в работе полицейским.Камеры видеонаблюдения очень помогают в работе полицейским.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Камера видеонаблюдения - настоящая палочка-выручалочка для полицейских. Если преступление было совершено под их зорким оком, шанс его раскрыть, причем быстро, возрастает в разы.

Как сообщил врио начальника УМВД по Мурманской области Сергей Величковский, по системе "Безопасный город" в Мурманской области установили 1398 камер видеонаблюдения. Работает ли ноу-хау? Работает! При этом на 8,3% снизилась преступность в общественных местах, а также на 15,8% - на улицах.

Интересны и другие данные. Например, на 10,6% в 2019 году снизилось число грабежей, на 21% - преступлений с применением оружия, на 46,6% - угонов, на 27,7% - поджогов, на 66,7% - хулиганств, на 5,2% - краж.

Напомним: жители Мурманской области стали больше доверять сотрудникам полиции. Например, чаще звонить на телефон доверия.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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