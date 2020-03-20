В Полярном скончалась 34-летняя тренер по баскетболу

20 Март 2020 2020-03-20T11:34:21+03:00

Людмилу Савриженко вспоминают как добрую женщину, готовую всегда прийти на помощь

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Еще совсем молодая баскетбольный тренер-преподаватель из Полярного Людмила Савриженко ушла из жизни. Женщине не исполнилось и 35 лет. Как рассказали в следственном комитете Кольского края, ее тело нашел в квартире сожитель, который обратился в правоохранительные органы.

- При осмотре тела каких-либо телесных повреждений, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Сейчас устанавливаются обстоятельства произошедшего, назначена судебно-медицинская экспертиза. В настоящий момент проводится процессуальная проверка, - сообщила «КП» старший помощник руководителя СУ СКР по Мурманской области Наталия Тростина.

В спортивном комплексе «КАСКАД» в Полярном тренера вспоминают как веселую, добрую девушку, которая всегда готова прийти на помощь в трудную минуту.

- С сентября 2005 года Людмила Савриженко работала в Детско-юношеской спортивной школе Полярного. Неиссякаемая работоспособность, любовь к детям были спутниками северянки по жизни. Мы не видели её грустной, унылой, от неё всегда исходило тепло, энтузиазм, величайшая энергия. Очень грустно осознавать, что такие прекрасные люди уходят от нас...Вечная память Людмиле, - поделились печальными известиями в спорткомплексе.

«КП» выражает искренние соболезнования родным и близким погибшей.

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ИСТОЧНИК KP.RU