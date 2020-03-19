19 Март 2020 2020-03-19T12:08:30+03:00

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На недавнем заседании Мурманской областной Думы врио начальника УМВД по Мурманской области Сергей Величковский озвучил данные аналитической работы Всероссийского научно-исследовательского института МВД.

По итогам за 2019 год, жители Мурманской области стали больше доверять полиции, причем этот показатель превышает общероссийский. Например, чувствуют сеюя защищенными благодаря стражам порядка чувствуют себя 48,5% северян (по России - 45,7%), эффективность работы УМВД видят 43,3% опрошенных (40%), доверяют в личной и имущественной безопасности - 45% (41%).

- Обращаться в полицию, в том числе и по телефону доверия, стали на 29,5% чаще, - пояснил Сергей Величковский.

Также в регионе отмечается снижение бытовой преступности, совершенной в состоянии алкогольного опьянения и повторно. В 2019 года прошли 633 рейда с участием общественников.

ИСТОЧНИК KP.RU