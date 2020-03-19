Дорога в Тулому оказалась заблокирована из-за ДТП и буксующих фур
Дорогу в Териберку открыли спустя пять суток, а жители микрорайона Мурмашей, Туломы и Верхнетуломскому наоборот оказались в изоляции. Виной всему погода – в разгар марта на Кольском полуострове вновь пошел снег.
- Проезд в Тулому закрыт уже больше часа. Легковые машины на полном приводе заехать могут. Передний и задний привод даже могут не пытаться..., - предупреждает в социальных сетях Никита Лапкин.
Как рассказали «КП» в диспетчерской службе Мурмнаскавтодора, виной затора стали буксующие на подъеме фуры и авария. Правда, на месте уже работает дорожная техника и проблему с большегрузами должны вскоре решить.
- На данный момент есть информация, что из-за погодных условий на участке между Колой и причальным столкнулись два автомобиля. Пострадавших нет, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
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