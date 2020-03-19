2020-03-19T13:10:41+03:00
Общество

Дорога в Тулому оказалась заблокирована из-за ДТП и буксующих фур

Авария произошла из-за погодных условий
Елена МОЛОДЦОВА
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Пробка пока небольшая, на месте работают дорожники и инспеторв ДПС. Фото: Никита ЛапкинПробка пока небольшая, на месте работают дорожники и инспеторв ДПС. Фото: Никита Лапкин
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Дорогу в Териберку открыли спустя пять суток, а жители микрорайона Мурмашей, Туломы и Верхнетуломскому наоборот оказались в изоляции. Виной всему погода – в разгар марта на Кольском полуострове вновь пошел снег.

- Проезд в Тулому закрыт уже больше часа. Легковые машины на полном приводе заехать могут. Передний и задний привод даже могут не пытаться..., - предупреждает в социальных сетях Никита Лапкин.

Как рассказали «КП» в диспетчерской службе Мурмнаскавтодора, виной затора стали буксующие на подъеме фуры и авария. Правда, на месте уже работает дорожная техника и проблему с большегрузами должны вскоре решить.

- На данный момент есть информация, что из-за погодных условий на участке между Колой и причальным столкнулись два автомобиля. Пострадавших нет, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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