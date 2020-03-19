Дорога в Тулому оказалась заблокирована из-за ДТП и буксующих фур

19 Март 2020 2020-03-19T13:10:41+03:00

Пробка пока небольшая, на месте работают дорожники и инспеторв ДПС. Фото: Никита Лапкин

Изменить размер текста: A A

Дорогу в Териберку открыли спустя пять суток, а жители микрорайона Мурмашей, Туломы и Верхнетуломскому наоборот оказались в изоляции. Виной всему погода – в разгар марта на Кольском полуострове вновь пошел снег.

- Проезд в Тулому закрыт уже больше часа. Легковые машины на полном приводе заехать могут. Передний и задний привод даже могут не пытаться..., - предупреждает в социальных сетях Никита Лапкин.

Как рассказали «КП» в диспетчерской службе Мурмнаскавтодора, виной затора стали буксующие на подъеме фуры и авария. Правда, на месте уже работает дорожная техника и проблему с большегрузами должны вскоре решить.

- На данный момент есть информация, что из-за погодных условий на участке между Колой и причальным столкнулись два автомобиля. Пострадавших нет, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше 40 часов в изоляции: В Териберку отправили две колонны с продуктами и топливом. Машины ушли на побережье в сопровождении шнекороторов (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU