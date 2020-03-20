Из-за коронавируса с 23 марта перестает ходить поезд Мурманск-Минск

20 Март 2020 2020-03-20T09:52:14+03:00

Пока что не известно, когда поезда начнут курсировать снова. Фото: Евгения ГУСЕВА

Поездки в Беларусь по железной дороге северянам придется отложить до лучших времен

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В ближайшее время отменяются поезда, курсирующие из Белоруссии в города России, в том числе и в заполярную столицу. Связано это с угрозой распространения коронавируса, поэтому в Россию временно ограничивается въезд иностранцев, включая гостей из соседней страны.

- В связи с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 16.03.2020 № 635-р и уведомлением ОАО «РЖД» с 23 марта отменяются поезда №66/65 Минск–Мурманск, №76/75 Гомель–Москва, №302/301 Минск–Адлер, №104/103 Брест–Новосибирск, №150/149 Минск–Минеральные Воды, №328/327 Минск–Казань и №134/133 Минск–Архангельск. Просим пассажиров с пониманием отнестись к сложившейся ситуации. Об изменениях в графике движения международных пассажирских поездов в сообщении Беларусь–Россия и возврате билетов будет сообщено дополнительно, - уточнили в пресс-центре Белорусской железной дороги.

Кроме того, с 20 марта перестает ходить поезд из Минска в Новосибирск, а с 22 марта – в Анапу и Москву.

Напомним: в Мурманск приехал первый контейнерный поезд из Китая, который привез в областной центр много разных товаров.

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