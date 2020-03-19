2020-03-19T11:34:22+03:00
Коронавирус Covid-19

В оперативном штабе при правительстве Мурманской области рассказали, где в регионе созданы обсерваторы

Туда помещают здоровых северян, за которыми нужно наблюдение
Мария ПАШЕНКОВА
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В обсервацию помещают здоровых людей.В обсервацию помещают здоровых людей.Фото: Анар МОВСУМОВ
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В Мурманской области введен режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом. По данным на вечер 18 марта, 458 северян находятся на самоизоляции, 67 - в обсервации.

Еще не все жители региона понимают, что такое обсерватор, как проходит самоизоляция и как работают в новом режиме медучреждения. В оперативном штабе при правительстве Мурманской области ответили на популярные вопросы.

- Сейчас в регионе работает два обсерватора: 86 коек - в специализированном центре инфекционных заболеваний на базе Мурманской областной больницы, 25 коек для детей - в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи, -пояснили в штабе.

В планах - создать обсерваторы во всех муниципалитетах Заполярья. Сейчас обустраиваются 40 коек в Верхнетуломском, 30 коек в Мончегорске, 25 коек в Ревде, 20 коек в Зеленоборском, 15 коек в Ковдоре.

- Обсерватор - это место для медицинского наблюдения за здоровыми людьми по эпидпоказаниям. То есть туда попадают люди, которые прибыли к нам из корнавирусно-неблагополучных стран или могли контактировать с потенциально заболевшим. - уточнили в штабе.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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