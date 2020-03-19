Дорогу в Териберку открыли спустя 126 часов изоляции

19 Март 2020 2020-03-19T10:50:33+03:00

За два часа до этого события автобус на побережье Баренцева моря отменили

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Больше пяти суток дорога к жемчужине Мурманской области была за семью печатями. Напомним: автодорогу Кола – Сереброянские ГЭС закрыли в 14.00 13 марта из-за усиления ветра, метели и плохой видимости. К слову, тогда для проезда оказались недоступны еще несколько направлений, но в отличие от Териберки их открыли уже через несколько часов.

Спустя почти пять суток изоляции дорожники смогли пробить и дорогу к поселку Туманный – движение на этом участке возобновилось с 10.00 18 марта. Однако старинному поморскому селу пришлось ждать связи с большой землей еще семь часов.

- С 20.00 18 марта открыт автоподъезд к селу Териберка, - сообщает Мурманскавтодор.

Надо отдать должное: 16 марта в Териберку и Туманный дорожники провели организованную колонну из Мурманска и доставили в изолированные поселки все необходимое, а заодно и всех желающих добраться до побережья Баренцева моря. Правда, с 32 километра техника выехала в 13.00, а добралась до Териберки только к 22.40, причем на дороге пришлось не раз махать лопатами, откапывая увязшие в снегу машины.

Но недоразумения возникли и после того, как дорогу открыли.

- Как можно было не выпустить в 18.00 автобус, а в 20.00 дорогу открыли? Автобус был уже на вокзале, – возмущается мурманчанка Татьяна Черняева.

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ИСТОЧНИК KP.RU