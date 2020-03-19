В Мурманской области открылся информационный Центр мониторинга ситуации с коронавирусом
Несмотря на то, что подтверждения COVID-19 у шахматиста из Ирландии, которые приехал в Заполярье на турнир, до сих пор нет, власти Мурманской области держат руку на пульсе и предпринимают все, чтобы не допустить распространения опасной инфекции.
Например, школьников отправили на каникулы и запретили проводить массовые мероприятия численностью более 50 человек.
Кроме того, в регионе заработал информационный Центр мониторинга ситуации с коронавирусом, где в круглосуточном режиме находятся представители Роспотребнадзора, МЧС, МВД, Росгвардии, ФСБ и Северного флота. Это позволит оперативно реагировать на поступающие сигналы.
- Принципиально важно слаженно взаимодействовать всем структурам: и федеральным ведомствам, и региональным министерствам, и муниципалитетам – чтобы все четко отрабатывать, – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Руководителям муниципалитетов поручено мониторить, как соблюдаются принятые ограничения и отслеживать наличие в магазинах необходимого продовольствия и товаров первой необходимости.
Фото: правительство Мурманской области.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Топ-5 советов от министра здравоохранения Мурманской области, как не заразиться COVID-19.Дмитрий Панычев рассказал об инкубационном периоде и летучести коронавируса (Подробности)
Глава администрации Мурманска находится в изоляции после контакта с возможным заболевшим коронавирусом. Евгений Никора был на открытии шахматного турнира, где участвовал ирландец с предварительно положительным диагнозом (Подробности)
В Мурманской области из-за коронавируса верующих попросили не касаться предметов во время служб. Также временно приостановлены паломнические поездки (Подробности)
В Мурманске нашли моряка с подозрением на коронавирус, который сбежал из обсерватора.Мужчина отказался лежать в больнице (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Коронавирус в Мурманской области»