В Мурманской области открылся информационный Центр мониторинга ситуации с коронавирусом

19 Март 2020 2020-03-19T10:37:09+03:00

А руководители муниципалитетов должны следить за наличием товаров в магазинах

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Несмотря на то, что подтверждения COVID-19 у шахматиста из Ирландии, которые приехал в Заполярье на турнир, до сих пор нет, власти Мурманской области держат руку на пульсе и предпринимают все, чтобы не допустить распространения опасной инфекции.

Например, школьников отправили на каникулы и запретили проводить массовые мероприятия численностью более 50 человек.

Кроме того, в регионе заработал информационный Центр мониторинга ситуации с коронавирусом, где в круглосуточном режиме находятся представители Роспотребнадзора, МЧС, МВД, Росгвардии, ФСБ и Северного флота. Это позволит оперативно реагировать на поступающие сигналы.

- Принципиально важно слаженно взаимодействовать всем структурам: и федеральным ведомствам, и региональным министерствам, и муниципалитетам – чтобы все четко отрабатывать, – подчеркнул губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Руководителям муниципалитетов поручено мониторить, как соблюдаются принятые ограничения и отслеживать наличие в магазинах необходимого продовольствия и товаров первой необходимости.

Фото: правительство Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU