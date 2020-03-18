2020-03-18T17:33:41+03:00
Коронавирус Covid-19

В МАГУ временно отложили переход на дистанционное обучение

Но преподавать удаленно Мурманский государственный арктический университет готов уже завтра
Лилия АЛЬШЕВСКАЯ
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Студентам МАГУ временно надо подождать с дистанционным обучением.Студентам МАГУ временно надо подождать с дистанционным обучением.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Образовательные учреждения Мурманксой области постепенно переходят на дистанционное обучение. Ради перестраховки школьников всего региона уже отправили на долгосрочные каникулы. Кстати, и некоторые работодатели не отстают. А вот детским садам и вузам с переходом на «удаленку» мурманских вузов сейчас нет.

На днях студенты МАГУ создали петицию, цель которой – перевод на дистанционное обучение.Как сообщили «КП» в университете, вуз готов к этому. Однако...

- Университет готов перейти на дистанционное обучение с 19 марта. В настоящее время мы ждем официального обращения губернатора Мурманской области. В университете прорабатывается возможность использования смешанных технологий, - сообщили в пресс-службе Мурманского арктического государственного университета.

Ранее «КП» сообщала об отправке студентов из Норвегии в мурманский обсерватор.

Фото: правительство Мурманской области.

Фото: правительство Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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