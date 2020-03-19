2020-03-19T09:06:12+03:00
Здоровье

Из городской поликлиники №2 Мурманска уходит главврач

Кто теперь займет место Инны Ортиковой, пока не известно
Наталья ЛОБАНОВА
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Трудовой договор главного доктора медучреждения истек. Фото: vk.com/mgpol2Трудовой договор главного доктора медучреждения истек. Фото: vk.com/mgpol2
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В Мурманской городской поликлинике №2 меняется главный врач: Инна Борисовна Ортикова, проработавшая в этой должности три года, оставляет свой пост. Истекающий контракт в региональном минздраве продлевать не стали. Кто возглавит медучреждение теперь, пока под вопросом.

- Срок трудового договора главврача Мурманской городской поликлиники №2 истекает 23 марта. Инне Борисовне предложат одну из руководящих вакансий в системе здравоохранения. Пока согласуется должность нового руководителя поликлиники, его обязанности будет исполнять один из заместителей. В настоящее время рассматривается ряд кандидатов на этот пост, - сообщили "КП" в пресс-службе министерства здравоохранения Мурманской области.

Напомним: главный врач Мурманской областной больницы Александра Будова переходит на работу в региональный минздрав. Медучреждению она посвятила более 10 лет своей жизни.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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