В Мурманске на мосту к вокзалу из рук 73-летней женщины вырвали сумочку

18 Март 2020 2020-03-18T16:36:25+03:00

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Подрезателя сумок можно встретить даже на мосту в самом центре города. Так, в Мурманске у пенсионерки, разменявшей восьмой десяток лет, по дороге над рельсами-шпалами вырвали из рук ридикюль.

В Мурманске к сотрудникам транспортной полиции обратилась 73-летняя пенсионерка, пожаловавшись на кражу . 18-летнего похитителя поймали по горячим следам. Молодой мурманчанин, прогуливаясь по пешеходному мосту железнодорожной станции Мурманск, подметил жертву. Недолго думая, он выхватил из ее рук дамскую сумочку и убежал.

Оказалось, что 18-летний юноша был неоднократно судим за подобные преступления. В январе 2020 года он освободился из мест лишения свободы. Это не помешало ограбить несовершеннолетнего уже в феврале.

- В настоящее время следственным отделом Мурманского линейного отдела МВД России на транспорте в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ «Грабеж», - сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Сейчас рецидивист находится в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU