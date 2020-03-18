Житель Мурманска собрал с жильцов деньги на домофон и оставил их себе

18 Март 2020 2020-03-18T15:13:48+03:00

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За чистоту подъезда, покупку новой бюджетной двери или зеркало в лифте зачастую нужно сказать спасибо инициативным соседям. Да-да, такие еще ходят по квартирам в свое свободное время и собирают деньги на какие-либо блага для жильцов. С недобросовестным сборщиком денег не повезло жильцам одного из домов по Кольскому проспекту в Мурманске. Мужчина сам предложил жительнице подъезда «помощь» в обходе квартир.

А в итоге в этой истории пришлось разбираться сотрудникам полиции. По словам жильцов дома, неизвестный под видом сотрудника обслуживающей фирмы собрал с них деньги за годовое обслуживание домофона - всего набралось три тысячи рублей - и пропал.

- Сборщиком денег оказался 49-летний житель Мурманска, который во всем признался. Он объяснил, что официально в фирме не работает, но до этого его привлекали к ремонту домофонов. Одной из жительниц дома злоумышленник представился сотрудником обслуживающей фирмы и предложил самостоятельно собрать и передать деньги за годовое обслуживание домофона. Похищенное он потратил на свои нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы,

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ИСТОЧНИК KP.RU