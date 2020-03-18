2020-03-18T15:13:48+03:00
Происшествия

Житель Мурманска собрал с жильцов деньги на домофон и оставил их себе

Мужчина сам предложил «помощь» в сборе на годовое обслуживание
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Плату за домофон забрал мошенник.Плату за домофон забрал мошенник.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

За чистоту подъезда, покупку новой бюджетной двери или зеркало в лифте зачастую нужно сказать спасибо инициативным соседям. Да-да, такие еще ходят по квартирам в свое свободное время и собирают деньги на какие-либо блага для жильцов. С недобросовестным сборщиком денег не повезло жильцам одного из домов по Кольскому проспекту в Мурманске. Мужчина сам предложил жительнице подъезда «помощь» в обходе квартир.

А в итоге в этой истории пришлось разбираться сотрудникам полиции. По словам жильцов дома, неизвестный под видом сотрудника обслуживающей фирмы собрал с них деньги за годовое обслуживание домофона - всего набралось три тысячи рублей - и пропал.

- Сборщиком денег оказался 49-летний житель Мурманска, который во всем признался. Он объяснил, что официально в фирме не работает, но до этого его привлекали к ремонту домофонов. Одной из жительниц дома злоумышленник представился сотрудником обслуживающей фирмы и предложил самостоятельно собрать и передать деньги за годовое обслуживание домофона. Похищенное он потратил на свои нужды, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Мурманской области. В отношении мурманчанина возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ «Мошенничество». За содеянное ему грозит до двух лет лишения свободы,

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Москве будут судить мошенников из Мурманска, которые занимались продажей несуществующих товаров. Вместе с жителями других регионов они наворовали на 51 миллион рублей (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В МАГУ временно отложили переход на дистанционное обучение
Мурманская областная филармония будет показывать концерты в онлайн-режиме
В Рязани задержали жителя Мурманска, который ограбил шестерых женщин
В Мурманск приехал первый контейнерный поезд из Китая
В Мурманске на мосту к вокзалу из рук 73-летней женщины вырвали сумочку
В колониях и СИЗО Мурманской области из-за COVID-19 отменили все свидания
В Мурманске для кондукторов и водителей общественного транспорта шьют самодельные медицинские маски
Житель Мурманска собрал с жильцов деньги на домофон и оставил их себе
В Оленегорске ищут мужчину со шрамом в виде буквы «у» на щеке
Глава администрации Мурманска рассказал о результатах экспресс-анализа на коронавирус
Tele2 помогла связью абонентам, оставшимся за рубежом из-за коронавируса
В Мурманске дети сыграли в валенкобол
Прокуратура обвинила администрацию Молочного в срыве нацпроекта
В Мурманской области к доставке на дом необходимых товаров подключили почтальонов
В Мурманской области компании переводят своих сотрудников на удаленную работу
Мурманский драмтеатр Северного флота отменяет все спектакли на март и апрель
В Мурманске учащиеся из Норвегии, помещенные в обсерватор, не понимают, почему находятся там
Все концерты в Мурманской областной филармонии отменили
Управляющие компании Мурманской области просят чаще мыть подъезды и дезинфицировать ручки и кнопки в лифте
«Поддержим всех»: Правительство Мурманской области профинансирует 62 местные инициативы
В Мурманске нашли моряка с подозрением на коронавирус, который сбежал из обсерватора
В Мурманске моряк, которого проверяют на коронавирус, сбежал из обсерватора
Жители Мурманска сметают с прилавков туалетную бумагу и крупу