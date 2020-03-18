В Оленегорске ищут мужчину со шрамом в виде буквы «у» на щеке

18 Март 2020 2020-03-18T14:29:25+03:00

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В марте в Мурманской области несколько раз пропадали люди, но, к счастью, все были найдены. 5 марта «МурманСпас» опубликовал информацию о поиске колянина Линафа Ситдикова, 11 марта – 16-летней мурманчанки Таисии Эргерт.

18 марта группу отряда пополнило еще одно сообщение. 9 марта житель Оленегорска вышел из дома и пропал. Местонахождение 35-летнего Дениса Фефелова до сих пор не известно.

Приметы потерявшегося оленегорца: рост 174 сантиметра, среднее телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. На его правой щеке - шрам в виде буквы «у» длиной около 5 сантиметров. Во что был одет северянин, не известно.

Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем мужчине или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам в полицию 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас» 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.

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ИСТОЧНИК KP.RU