В Оленегорске ищут мужчину со шрамом в виде буквы «у» на щеке
В марте в Мурманской области несколько раз пропадали люди, но, к счастью, все были найдены. 5 марта «МурманСпас» опубликовал информацию о поиске колянина Линафа Ситдикова, 11 марта – 16-летней мурманчанки Таисии Эргерт.
18 марта группу отряда пополнило еще одно сообщение. 9 марта житель Оленегорска вышел из дома и пропал. Местонахождение 35-летнего Дениса Фефелова до сих пор не известно.
Приметы потерявшегося оленегорца: рост 174 сантиметра, среднее телосложение, темно-русые волосы, серые глаза. На его правой щеке - шрам в виде буквы «у» длиной около 5 сантиметров. Во что был одет северянин, не известно.
Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о пропавшем мужчине или знает, где он находится, просят позвонить по телефонам в полицию 02 или 102 или в поисково-спасательный отряд «МурманСпас» 8-911-311-70-20 или 8-911-339-89-41.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собаку из Мурманска, которую искали в Петрозаводске, покажут на Первом канале. Эта история объединила сотни человек из Мурманской области и Карелии (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
ИСТОЧНИК KP.RU