В Рязани задержали жителя Мурманска, который ограбил шестерых женщин
35-летний безработный мурманчанин попал в руки полицейских в Рязани. И приехал он в этот город явно не для того, чтобы полюбоваться достопримечательностями.
- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по ориентировке задержали жителя Мурманска, который подозревается в краже денег и телефонов у шести женщин. Грабежом мужчина промышлял с конца прошлого года. Гуляя днем и вечером по улицам Рязани, он присматривал для нападения одиноких женщин, преимущественно пенсионного возраста, а затем отвлекал внимание и вырывал сумку или пакет. У некоторых жертв злоумышленник открыто похищал кошелек из кармана пальто, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.
Мужчина признался в содеянном и рассказал стражам порядка, что занимался воровством, дабы найти деньги для покупки наркотиков. В общей сложности сумма причиненного дамам ущерба составила более 30 тысяч рублей.
На мурманчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Пока северянин заключен под стражу, полиция узнает, причастен ли он к другим совершенным преступлениям.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Работники кандалакшского завода украли почти две тонны алюминия. Стоимость металла составила 200 тысяч рублей (Подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:
Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09
Почта red@kpmk.ru
ИСТОЧНИК KP.RU