2020-03-18T17:20:45+03:00
Происшествия

В Рязани задержали жителя Мурманска, который ограбил шестерых женщин

Мужчина совершал кражи, дабы собрать деньги на наркотики
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
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Северянину теперь светит до 4 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской областиСеверянину теперь светит до 4 лет лишения свободы. Фото: пресс-служба УМВД России по Рязанской области
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35-летний безработный мурманчанин попал в руки полицейских в Рязани. И приехал он в этот город явно не для того, чтобы полюбоваться достопримечательностями.

- Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по ориентировке задержали жителя Мурманска, который подозревается в краже денег и телефонов у шести женщин. Грабежом мужчина промышлял с конца прошлого года. Гуляя днем и вечером по улицам Рязани, он присматривал для нападения одиноких женщин, преимущественно пенсионного возраста, а затем отвлекал внимание и вырывал сумку или пакет. У некоторых жертв злоумышленник открыто похищал кошелек из кармана пальто, - сообщили в пресс-службе УМВД России по Рязанской области.

Мужчина признался в содеянном и рассказал стражам порядка, что занимался воровством, дабы найти деньги для покупки наркотиков. В общей сложности сумма причиненного дамам ущерба составила более 30 тысяч рублей.

На мурманчанина завели уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 4 лет лишения свободы. Пока северянин заключен под стражу, полиция узнает, причастен ли он к другим совершенным преступлениям.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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